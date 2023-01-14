同美國緩和關係是中國剛需，戰狼外交也是中國剛需

中國外交部新聞發言人趙立堅近日調離新聞司，成為邊界與海洋事務司副司長，這被不少媒體認為是中國將改變戰狼外交。並且伴隨着原駐美大使秦剛升任外交部長，外交部副部長謝鋒出任駐美大使的呼聲很高。有媒體報道說曾與謝鋒會面的人士評價他是低調、做事謹慎的官員。因此謝鋒如果赴美出任大使說明中國希望緩和戰狼強硬外交作風，並降低與美國的緊張關係。

從趙立堅調離新聞司以及謝鋒可能出任駐美大使，推斷中國改變戰狼外交，這是只見表面未見本質。

趙立堅在中國國內社交平台微博的粉絲數有七百多萬，他在防火牆外的社交媒體Twitter上也異常活躍，圖為他曾在Twitter發文諷刺日本核廢水排放入海。（Twitter@zlj517）

趙立堅為大眾熟知的戰狼言論，集中發生在2020年、2021年疫情期間。近來圍繞着趙立堅引發的爭議並不是戰狼外交表達方式，而是趙立堅妻子湯天如在社交媒體的種種高調言論。比如湯天如宣稱沒有買到藥；公開為趙立堅喊冤形容趙立堅的工作待遇猶如「快遞小哥，沒有加班工資，沒有獎金」，換來的卻是「國內外造謠聲和罵聲一片」；高調炫耀在巴基斯坦接受高規格待遇的照片等。不少聲音認為湯天如如此高調的行事作風會影響趙立堅仕途。

如果趙立堅的調任是明升暗降，那麼原因很可能和戰狼外交無關，而是和趙立堅家人頻頻走上輿論風口浪尖有關。

謝鋒在2000至2003年、2008年至2010年，兩度外派到駐美大使館，前後分別擔任參贊、公使職務。作為資深副外長，如果他調任駐美大使，可以看出中國對涉美外交的重視。但這是否說明中國尋求緩和中美關係，轉變強硬的外交方式呢？

中國的外交政策和外交風格是由中國的國家利益決定的。崛起中國和美西方國家之間難以避免進行大國政治對抗，陷入越來越頻繁的利益摩擦。未來，中美關係大概率是以激烈博弈為主的。

秦剛以戰狼外交風格著稱，但是其駐美期間展現出積極主動同美國各界打交道的親善姿態。戰狼外交官並非只會推進戰狼外交。圖為2022年9月15日，時任駐美大使秦剛訪問位於密蘇里州密西西比河之濱的聖路易斯市，出席聖路易斯-南京姐妹友城43周年紀念活動，並為當地棒球隊紅雀隊主場比賽開球。(中國駐美國大使館網站)

中國的確需要認真構思如何使中美關係不出現過山車般震盪，但樹欲靜而風不止，中美關係的平穩性和戰狼外交之間並不是因果性矛盾衝突關係。

且值得注意的是中共二十大報告中頻現「鬥爭」字眼，據不完全統計大概有17次，「安全」一詞被提到大概有50次。習近平所做的二十大報告指出，堅持發揚鬥爭精神，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。因此，在以鬥爭為主軸的政策要求下，鬥爭性戰狼外交仍然是中國外交的剛需。

中國外交的總指揮是中國國家主席習近平。在去年的中共二十大上，習近平開啟第三任期。中國高層外交團隊中，只有楊潔篪年齡過大退休，王毅升任中共外事辦主任。新任外長秦剛更是以多年的中國外交部新聞司司長履歷引人注目，是戰狼外交官中的「頭狼」。中國外交的掌舵人和資深決策人物，並沒有發生根本性變動。因此戰狼外交並不會這麼快式微。中國未來可能會改善鬥爭的方式方法，但是鬥爭之下被貼上戰狼外交的強硬外交方式絕對不會式微。