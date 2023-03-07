雖然世界大多數國家在聯合國大會支持譴責俄羅斯侵略行動和要求撤軍的決議，但其實並未明確選邊站。



俄羅斯和烏克蘭的戰爭打了一年，已打成一場各有所需的戰爭。

俄羅斯總統普京去年2月24日發表全國電視講話，宣布在烏克蘭東部頓巴斯地區展開一項「特別軍事行動」，實現烏克蘭「去軍事化和去納粹化」。然而，烏克蘭多個城市包括首都基輔、東北部最大城市哈爾科夫、南部黑海城市赫爾松都面對俄軍入侵。俄羅斯以特別軍事行動為名，對烏克蘭展開全面侵略。

對外，普京指責北約擴張到俄羅斯門前，罔顧俄羅斯的國家安全利益，是西方國家迫使俄羅斯采取軍事行動，保護俄羅斯免受生存威脅。

對內，普京指責烏克蘭政府是新納粹分子，軍事行動旨在保護烏東「遭受欺淩和種族滅絕的人民」；又指烏克蘭作為一個民族國家和獨立政治實體是歷史的錯，是當年蘇聯領導人的錯誤決策，他要修正蘇聯時代遺留下來的領土錯誤。

德國柏林2月25日有民眾手持標語，要求停止軍事援助烏克蘭。（Reuters）

問題是，烏克蘭俄語群體不買賬。《聯合早報》記者在波蘭訪問的烏克蘭俄語難民，至今仍無法理解為何俄羅斯侵略他們的國家，他們只能選擇不再以俄語為母語，作為無聲的抗議。根據《莫斯科時報》的報道，俄羅斯許多人也不買賬，只是礙於政府壓制而不敢公開反對。普京這種似是而非的政治論述，只是為了滿足他發動戰爭的需要，所以對內對外是兩套不相幹的論述。

普京發動這場代價沈重的戰爭，卻只佔領了烏克蘭約15%的領土，與戰爭初期的軍事目標相去甚遠，還激起西方國家同仇敵愾，目前看來得不償失。烏克蘭總統澤連斯基已撂下狠話，要奪回被俄羅斯佔領的所有領土，包括克里米亞和頓巴斯地區。俄羅斯杜馬已正式吞並烏克蘭四個佔領區，普京不可能把吞下的肥肉再吐出來。烏克蘭的頑抗和西方國家源源不絕的軍援，使得在烏克蘭的戰事，已演變成俄羅斯與西方的政治和軍事意志力的比拼。

烏克蘭東部頓巴斯的巴克穆特巿（Bakhmut）成為近日戰況最激烈的主戰場。 （Reuters）

西方國家尤其是美國，同樣不能輸，因為一旦美國對烏克蘭的支持泄了氣，北約這個安全聯盟就會離心離德，連帶美國在東北亞的盟友日本和韓國也會對華盛頓失去信心。

俄羅斯入侵烏克蘭後，奉行軍事中立幾十年的芬蘭和瑞典立即申請加入北約，說明北約的核保護傘非常重要。這也是當年前華約國家和蘇聯加盟國在獨立後，紛紛選擇加入北約的最主要原因。

北約成員國如波蘭和波羅的海國家，二戰及冷戰時深受蘇聯壓迫。它們在蘇聯解體後，一直對俄羅斯懷有極深的戒心。俄羅斯侵略烏克蘭，讓它們找到機會力促北約削弱俄羅斯的軍事實力和政治影響力。這是它們的安全需要。

點擊睇片：俄羅斯為何要打這一杖？

對於瑞典和芬蘭要求入盟，以及東歐國家對北約的依賴，美國必須落實它的安全承諾，所以在援烏抗俄的戰爭中輸不起。這也是美國總統拜登冒險訪問基輔和表達支持的原因所在。拜登此舉形同押上個人政治前途。如果烏克蘭無法奪回失去的領土，美國無法削弱俄羅斯，拜登在明年底的總統選舉將面臨共和黨更大的挑戰。

烏克蘭深知它越來越接近戰事成敗的關鍵節點。它必須繼續獲得西方國家的大力支持，才有望打敗敵人，所以它的政治論述與西方國家趨同。它們都把烏克蘭戰爭描述為當今世界最重要的地緣政治博弈，烏克蘭的輸贏關乎基於規則的國際秩序的未來，是民主自由與專制獨裁的生死戰，還可能觸發中國大陸武力統一台灣。

中國在俄烏戰爭中也必須爭取地緣政治利益。俄羅斯作為中國最重要的戰略夥伴，兩國命運系於一線，休戚與共。如果俄羅斯國力在這場戰爭中被大幅削弱，對中國來說不是好事。

俄烏戰爭：聯合國安全理事會2023年2月24日舉行烏克蘭問題公開會，烏克蘭外長庫列巴在發言後要求與會人士為俄烏戰爭的死者默哀一分鐘，但遭俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈打斷。（Reuters）

就目前這個時間點，俄羅斯似乎願意以侵佔烏克蘭四個地區作為戰果，與烏克蘭停火和談，所以由中國出面，提出12點計劃作為和解方案。不過，中國沒有就如何處置俄羅斯佔領的烏克蘭領土表達看法，而且在這場戰爭有利益關系，立場明顯倒向俄羅斯。中國領導人也不曾與烏克蘭領導人會晤，恐怕烏克蘭很難接受中國的調解。

無論如何，所有戰爭最終必然以談判結束。俄烏雙方最終都須坐下來談判，畢竟背後搖旗吶喊的，總有聲嘶力竭的一天。政治論述說得再好，終究必須選擇一個最恰當的時間點，坐下來談判停火。

雖然世界大多數國家在聯合國大會支持譴責俄羅斯侵略行動和要求撤軍的決議，但其實並未明確選邊站。非西方國家的民眾並不接受西方那一套政治論述。因為西方國家援烏抗俄說到底是為了自身利益，它們在處理其他國際問題如難民、以巴沖突等有明顯的雙重標準。