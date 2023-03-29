沙特阿美加碼在華投資　背後三大考量｜專家有話說

中國發展高層論壇2023年年會舉辦期間，國際石油巨頭沙特阿美公司（Saudi Aramco）對華合作迎來「三喜臨門」的高光時刻。3月26日，沙特阿美與北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團共同簽署股東協議，計劃在中國東北地區建設一座大型煉油化工一體化聯合裝置；同日，其又與廣東省人民政府簽署合作備忘錄，提出雙方將在能源、金融、科研創新、產業項目、人才交流等多個領域展開合作；27日晚，總部位於浙江杭州的榮盛石化公告稱擬將其10%的股份轉讓給戰略合作方沙特阿美的全資子公司AOC（阿美海外有限公司），此外，其還與沙特阿美簽訂戰略合作協議及項下原油採購等協議。



作者：李振傑 浙江外國語學院環地中海研究院經貿產投研究中心副研究員



本文原載南財快評，《香港01》獲授權全文轉載。



2023年以來，沙特阿美對華投資步伐明顯加快，以上3項重大項目的落地意味着其在華佈局再次「換擋加速」，同時也意味着中沙兩國在彼此能源戰略中的地位進一步上升。

事實上，自1991年向中國交付第一船原油以來，沙特阿美一直致力於提升在華投資水平及與中國政府和企業的合作水平。過去30年間，雙方合作範圍已由原油貿易擴展到更加廣泛的投資領域。

2007年，沙特阿美與福建煉油化工有限公司及埃克森美孚（ExxonMobil）合資成立福建聯合石油化工有限公司，通過煉油乙烯一體化項目將原煉廠煉油能力由8萬桶/日提升到28萬桶/日，每年向國內市場供應700多萬噸高品質煉油產品和340多萬噸化工原料；2015年，沙特阿美在北京成立研發中心，專注於地質、地球物理、先進油田化學品、煉油化工和可持續運輸領域的研究，並提供解決方案；2019年，沙特阿美與浙江自貿區簽署諒解備忘錄，根據協議，沙特阿美將參加舟山石化原油加工能力為40萬桶/日的新建煉油項目，以及促成產業鏈其他部份的潛在投資機會；2022年12月，山東能源集團與沙特阿美就加深國際能源合作達成全面戰略共識並簽署諒解備忘錄，該備忘錄包括一項潛在的原油供應協議和化工產品承購協議，旨在助力沙特阿美在山東實現下游業務的繁榮發展。

沙特阿美：圖為2023年3月27日，沙特阿美與榮盛石化股份有限公司舉行戰略投資簽約儀式。（環地中海研究圖片）

近日，隨着遼寧、廣東、浙江榮盛3大合作項目正式落地，沙特阿美對華投資版圖已基本完成對東部沿海地區的覆蓋。倘若考慮到中阿三環峰會的引領效應，不難理解這是中沙雙方密切戰略合作、鞏固戰略互信的誠意之舉。但若從沙特阿美作為一間石油化工企業的本質來看，此時積極推進在華佈局，與其自身3大考量密切相關。

首先，國際能源供需格局劇變要求其必須做出新的戰略考量。受俄烏衝突延續至今、美國頁岩油崛起、歐洲受地理距離限制優先選擇北非等一系列因素影響，沙特阿美需調整戰略重心，從而平衡石油市場供求關係，鞏固其市場份額，並保持在國際能源市場中的競爭力。然而，儘管「向東看」戰略已實施多年，但由於資金實力不足且受到來自西方國家的政治壓力，沙特阿美始終難以邁出更大步伐。如今，這一情況有所改善，一方面，中國積極促和沙伊兩國且得到正面反饋，增加沙特阿美加速「向東看」的動力。另一方面，2022年以來高油價紅利扭轉沙特阿美的經營狀況，為其提供加速擴張的資本和底氣。

其次，「能源安全承諾」需以實際行動來兌現。2021年3月，沙特阿美CEO納賽爾（Amin Nasser）高調表態，在未來50年及以後的時間裏，沙特阿美將以確保中國的能源安全作為其最高優先事項。儘管此番「霸氣」表態更多是基於企業自身利益的現實考量，但其同時也是沙特高層經過縝密思考之舉，「承諾」的嚴肅性要求沙特阿美必須進一步提高對中國市場的重視程度。

第三，中國龐大的國內消費市場契合沙特阿美下游擴張戰略的需要。近年來，基於經濟全球化背景下產業鏈重構和沙特本國經濟多元化佈局的雙重要求，沙特阿美積極拓展下游業務，並着重發力亞洲。沙特阿美下游高級副總裁卡塔尼（Mohammed Al Qahtani）在公開場合多次表示，中國是其亞洲下游擴張戰略的基石——中國市場不斷增長的需求和地方發展的需要正符合其擴大原油化工戰略、建立世界級產業集群的長期規劃，而這些下游產品的銷售額未來也將成為沙特阿美可持續發展的重要支撐。

沙特阿美鎖定中國市場，對推動我國石油產業轉型升級和實現能源結構優化來說是重大利好。根據「沙特2030願景」，沙特阿美未來將從石油生產商轉型為多業態的全球工業集團。在這一目標框架下，沙特阿美的在華業務除煉油化工外，還將有較多機會涉及天然氣、技術裝備、新能源等領域。3月初，沙特阿美與中國吉利和法國雷諾集團（Renault）簽署意向書，將成為吉利雷諾合資新動力總成公司的少數股東，便證明其確實擁有開拓新業態的可能性與行動力。

本屆論壇上，沙特阿美宣布其正在制定3大戰略，從而為中國的經濟發展提供更為穩妥的能源保障，其中第一條便是到2027年將原油最大可持續產能提高到1,300萬桶/日。值得注意的是，近期發生的瑞信（Credit Suisse）危機和數間美國中型銀行的倒閉導致國際原油價格跌至15個月以來的低點，分析師認為，在諸多利空因素干擾下，宏觀環境並不支持原油持續反彈。在此背景下，沙特阿美仍作出長期增產的表態，證明其對中國石化行業基本面信心十足——正如納賽爾在他的發言中所強調的：「這不僅僅是為了眼前，更是着眼於未來。」