發展5G網絡中歐做法迴異　歐洲為了「安全」將付多少代價

德國「中國平台」網站6月27日刊登題為《5G網絡：中國開放，歐洲築牆》文章，作者為澤林（Frank Sieren），全文編譯如下：



在最新一輪5G無線主設備集中採購項目中，中國移動把2.6GHz／4.9GHz頻段的部份招標份額給予了愛立信（Ericsson）及其芬蘭競爭對手諾基亞（Nokia）。這一決定將成為6月28日開幕的上海世界移動通信大會（MWC）的討論話題。



對於這兩家公司來說，這意味着它們在中國的整體市場份額將增加一倍。這樣一來，愛立信和諾基亞在中國安裝的基站數量可能比在歐洲還要多。

此外，愛立信與中國移動浙江分公司正在中國10個城市建立5G自然災害預警系統。

中國向歐洲供應商開放網絡被業界認為是一個意外，畢竟瑞典政府在2020年禁止中國供應商華為參與擴建該國的5G網絡。據稱，出於安全考慮，華為和中興的產品在2025年之前不應再被安裝在瑞典的5G網絡中。歐盟也建議其成員國將華為排除在歐洲5G網絡之外。

因此，業界預計中國將把諾基亞和愛立信排除在外。甚至一些政客認為中國的5G市場已經對西方完全關閉。德國基民盟（基督教民主聯盟，CDU）主席默茨（Friedrich Merz）曾說：「在關於華為的討論中人們忽視了一點，即沒有一家歐洲電訊公司能夠進入中國市場。」來自基民盟的反對派議員兼外交政策專家勒特根（Norbert Röttgen）也表示：「北京甚至不會考慮向外國供應商開放其5G網絡。」然而，他們的說法是錯誤的。

圖為2023年6月28日，2023上海世界移動通信大會工作人員在華為展台為海外客戶講解。（新華社）

與許多其他歐盟國家一樣，德國也有人發出這樣的指責，即華為或中興等中國供應商對國家安全構成威脅。因此，德國當局目前正在深入審查可能存在的安全風險。

歐洲移動網絡運營商看到的安全風險顯然比政治家和公眾要少得多。例如，德國電信公司（Deutsche Telekom）最近表示：「製造商無法進行遠程訪問。」這與勒特根等反華為政客的觀點相矛盾。

因此，歐洲採取防禦態度可能有其他原因，即儘管中國開放市場，但愛立信和諾基亞卻愈來愈處於守勢。在5G領域，全球60%的市場在中國，而且主要掌握在中國企業手中。

所以，有可能出現這種情況：未來，中國將進一步開放6G市場，但歐洲人根本沒有競爭力。中國今天已經佔據全球領先地位，其6G專利申請在全球佔比超過40%。

因此，愛立信和諾基亞現在已經不得不在中國南方的深圳進行大部份研發，有時還與中國合作夥伴一起進行。出於成本原因，相關硬件長期以來一直在中國生產——包括歐洲使用的硬件。

出於安全考慮而不想使用華為的歐盟國家愈來愈面臨這個問題：為了強化「安全」，損失多少經濟增長潛力和創新力是值得的——尤其是在歐盟通脹率為8%而增長率僅為1%的情況下？牛津經濟研究院（Oxford Economics）的一項研究得出的結論是，排除華為將增加超過100億歐元的投資成本。而創新水平低下所造成的損失將會高出許多倍。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。

