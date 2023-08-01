2035年人民幣比肩歐元可期　追美元還看一個指標

中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求日前稱，我們需要一個新的、與當前和未來世界格局相適應的國際貨幣體系，這種新的國際貨幣體系以多極化、多元性為特徵，人民幣在其中應當起到與歐元相當的重要角色。他提出，展望未來，到2035年，人民幣應當與歐元比肩，形成國際貨幣體系中新的一極，這是我們的目標和方向。



人民幣在2035年左右，比歐元強可能性還是很大的，但比肩美元，稍顯着急。要知道那個時候中國GDP可能也是剛超過美國，各個數據來看達到美元在貿易還是金融的份額，難度很高。

金融改革推進，這個是慢工出細活，千萬不能着急。土耳其就是太着急，搞得現在金融市場爛的一塌糊塗。當然，從現狀來看，人民幣和美元的博弈已經開始了一段時間，眼下真正進入深水區。

只拿一點來對比——國債。美國無底線發國債，人民幣國債在全球大規模推進。眾所周知，美國國債是美元的背書，其實人民幣國債也是的。全球金融資本投資，無論怎麼投，都不會少了國債，眼下大多數資本是少不了美國國債。是因為大家覺得這個安全，收益有保證，眼下多了人民幣國債，有了另外的選擇，兩種貨幣的博弈也自然的拉開了架勢。

這期間發生了一個重要的事件——俄烏衝突，對人民幣國債來說是個極大的利好，疊加上美國聯儲局不負責任的貨幣政策。人民幣國債雖然大力推動的時間不長，但效果相當好。

不過要注意，國債是國家信用的背書，對人民幣國債來說，就是中國經濟的預期。之所以受到世界青睞，那是因為疫情的時候中國獨一無二，並且在速度上也是最先恢復的。當然，眼下有兩個問題繼續解決，保持經濟長期的預期向好，畢竟中國人均GDP才不到13000，增長空間很大。

此外，根據官方數據計算，海外投資者上月在中國銀行間市場淨買入906億元人民幣（126億美元）的票據，為2021年1月以來最多，總持有量增至3.28萬億元人民幣。今年很多外資都在將中國經濟預期，華爾街有個機構甚至連降6次，最大的打擊就是國債市場，而且西方政客和一些智庫還在不斷鼓吹，說中國經濟已經過了頂峰，不會在更強了。因此，現在必須得打破這個謊言，否則長期來看人民幣國際化要受到阻礙。

另一個事兒，是關於地方債的問題。誠然，中國的債務問題跟西方國家的情況完全不同，可以說，中國地方債問題絕沒有西方媒體報導的那麼嚴重，但這就是一個話語壟斷。西方國家自身債務嚴重，談起中國債務一套一套的，各種擺數據。這是一個話語陷阱，也別式國際資本也有參與，這個問題也就必須妥善給予解決。

現在的問題是，以前有過政策，誰的債誰還，目前也一直沒有更多舉動，所以很多人擔心地方債暴雷，畢竟眼下有的地方個別公共事業部門確實非常吃緊。最終大概率國家還是要管，只不過方式不會幫你接盤，會有政策和一定的資金扶持，還是要靠自己解決。實際上，有些措施一直有的——中央轉移支付，接下來就是化解的問題了。

當然，這也是變相為人民幣國際化努力，最終的結果是真正把人民幣國債做大做強。說到底，底子硬才是硬道理。這必然是一個漫長過程，需要20-30年甚至更長的時間，都是正常的。目前，歐元地位也遠不及美元，在SWIFT中， 6月美元比例是42.02%，歐元是31.25%。再加上，歐元的統計包含了內部交易，所以實際參考意義又小很多。總體來看，正如吳曉求所言：展望未來，到2035年，人民幣應當與歐元比肩。