寧德時代在美被「警察式服務」　不是只有美國有「脾氣」

日前，全球最大電動車電池生產商寧德時代與科技園簽署合作備忘錄，在香港成立總部和研發中心。事實上，更早之前就有消息稱，寧德時代考慮在香港上市。據悉，寧德時代已與財務顧問就潛在上市事宜進行了內部和外部討論，最早可能於明年上市，預估將成為港股市場近三年時間募資額最大一筆IPO。

早在2020年，寧德時代就曾透露出上市港股的意願，三年後重啟港股IPO終於有了新的跡象。但相較於此，寧德時代的「出海」仍在一波三折。

科技園公司與寧德時代簽署合作備忘錄，由財政司司長陳茂波（後排左二）及創新科技及工業局局長孫東（後排左一）見證。（蘇煒然攝）

寧德時代出海是風向標

如今，動力電池的供給端已形成了中日韓三足鼎立的局面。其中，中國得益於完整產業鏈及成本技術優勢等，已連續六年登頂全球最大動力電池製造國。2022年，中國鋰電池出口數額約3426億元，按年增長86.7%，成為中國出口「新三樣」之一。作為後來居上者，中國動力電池廠商們為了穩住現有水平，更好地搶佔海外市場份額，紛紛開始選擇通過將技術或產能輸出海外的方式，減少跨境運輸成本的同時，持續刺激海外潛在需求釋放。

目前，「出海建廠」已經成為了內地動力電池企業默認的最優解。截至目前，已有四家中國電池生產商宣佈在美國市場佈局，但同樣多以類似寧德時代「技術出海」的輕資產形式入局；而歐美則主要以當地建廠的方式入局。

寧德時代當然是行業發展的風向標。據第三季度財報，寧德時代在歐洲的工廠進展也十分順利，其中，德國工廠已投產，匈牙利工廠規劃產能100GWh，一期已開工建設，預計兩年左右建設完成。但早在今年2月初，寧德時代就通過提供技術授權的方式與美國汽車巨頭福特（ Ford）達成合作，然而寧德時代在美國走得步履艱辛。

寧德時代走出國門，到德國和匈牙利建電池工廠。 （Getty/當代中國授權）

實際上，寧德時代與福特的合作計劃，絕對是雙贏。寧德時代欲維持「一哥」的地位，出海、擴張海外市場或是最佳的途徑。如果與福特合作建廠的計劃成功，這對於寧德時代擴展北美市場無疑是增加了籌碼。該計劃對福特來說，意義更加重大。當前，福特汽車也正加速向電動車轉型，直接購買電池增加汽車成本，直接建廠缺乏技術，所以，選擇與寧德時代合作，既獲得了相關技術，還能夠減少採購動力電池的資金，無疑是最佳的策略。

寧德時代被「警察式服務」 有據可依嗎？

寧德時代享受到的並不是特斯拉式的「保姆式服務」，而是典型的美式「警察式服務」。很快，寧德時代與福特汽車的電池合作項目突遭美國調查。福特汽車表示，公司仍在等待美國相關部門的指引，以確保這一合作關係不違反要求。但寧德時代董事長曾毓群堅持：「美國市場,寧德時代是一定要進的。」

美國為了讓製造業回流，拜登政府推出了新的《削減通脹法案》。目的就是要利用鉅額的補貼，吸引全球的新能源相關的車企來美國創業建廠，而該方案一出，意味着在美國生產的電池成本會變得更低。根據該法案顯示，每塊電池的補貼最高可以達到35美元/kw.h，這將會進一步降低企業電池的生產成本。要知道，目前新能源汽車售價之所以這麼高，最主要的就是因為鋰電池的成本太高。

2022年8月16日，美國總統拜登簽署了總價值為7500億美元的《2022年通脹削減法案》。（澎湃新聞）

按照美國眾議院在公開信中說表示，「我們擔心，該交易可能會簡單地促進由中國控制的電池技術、原材料和員工的部分外包，同時將美國稅收抵免的資金迴流至寧德時代」。

但事實上的情況是，寧德時代有兩萬多件專利產品。福特與寧德時代的此番聯姻始也是採取了一種全新的合作模式——福特汽車擁有電池工廠全部股份，包括建築和工廠基礎設施，寧德時代只提供電池池專利技術許可，並幫助建廠和運營。這種合作模式就是旨在幫助寧德時代符合美國的政策要求，同時進入美國市場。

曾毓群也公開表示：「我們把專利授權給，比如說美國的福特公司，我們去收他的授權費、特許權使用費，然後再提供服務，收他的服務費。專利運營這種模式是一種輕資產，而且現在地緣政治複雜情況下，是一個好模式。」

草根階層的曾毓群，憑藉敏鋭的市場嗅覺和奮鬥精神，帶領寧德時代嶄露頭角。（Getty/當代中國授權）

也就是說，美方的指控實際上站不住腳。反倒是，寧德時代的這一舉動可能會面臨技術和知識產權方面的風險。類似的擔憂也曾圍繞三星在美國建設半導體工廠的討論出現。韓國媒體報導稱，美國政府曾希望三星和台積電分享關鍵技術數據。此外，美國通用汽車（ ＧＭ）曾要求LG新能源提供有關電池穩定性的實驗數據。類似地，福特在與SK On討論合資時，據稱提出共享電池技術數據的條件。這些事件都引發了關於技術安全和知識產權的討論。

最後成不成或在華不在美

反倒是要注意的是，中國在國際貿易中採取了更加謹慎的態度。中國政府發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中包括關鍵技術如光伏矽片製造、車載激光雷達系統、稀土提煉加工等。這些措施反映了對技術安全和國家利益的保護。考慮到中國在全球稀土資源中的主導地位，這些政策可能對全球供應鏈產生重要影響。

有觀察人士指出，如果中國限制稀土出口，可能對全球包括美國在內的技術產業產生明顯影響。一些美國專家甚至警告說，這可能對美國的工業體系造成重大挑戰。

中國是世界最大稀土出口國。（視覺中國）

隨着全球科技競爭的加劇，各國之間在技術領域的互動變得更加複雜。中國作為一個重要的科技市場和技術生產者，在國際舞台上扮演着越來越關鍵的角色。在處理國際科技交流和合作方面，中國展現出了堅定的態度。

對於寧德時代等中國企業在海外，特別是在美國的發展策略，中國如今已經表明了對技術安全和知識產權的重視。這表明中國在維護自身利益和促進技術創新方面已經變得更加自信和果斷。同時，面對國際競爭和挑戰，中國強調了對等和相互尊重的原則。這種立場反映了中國對於維護國家利益和促進公平國際交流的堅持。