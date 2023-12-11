俄烏戰爭｜西方援助大減九成　決定性的一周將至？

在美國援烏軍事撥款本年底即將耗盡之際，烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）獲白宮邀請於12月12日訪美與拜登（Joe Biden）見面，並同時與國會參議員，以及拒絕無條件援烏的共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會晤。根據烏克蘭總統府的消息，此前正在阿根廷出席極右總統米萊（Jaxier Milei）就職儀式的澤連斯基會在11日抵達華盛頓。

這可算是澤連斯基求援於美國的最後一博－－隨着美國大選年來臨，民主、共和兩黨政治對立只會愈演愈烈，而國會議員們的精力和時間也將大大轉投到連任選戰之中，新一輪的援烏撥款只會愈加難以獲得通過。

12月10日，澤連斯基與阿根廷新任總統米萊相擁。（Reuters）

同樣親臨阿根廷布宜諾斯艾利斯向新總統米萊示好的，還有近年已變成西方保守主義和非自由民主「英雄」的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）。而根據英媒報道，歐爾班11日也會到華盛頓出席如今反對援烏的傳統基金會（Heritage Foundation）主辦的閉門會議，與共和黨政客見面，期間將會遊說共和黨人中止對烏克蘭的援助。

相較於去年12月澤連斯基訪美所受到的英雄式歡迎，這一次他將發現華府已變成了俄烏戰爭正反立場對壘的外交戰場。

在米萊的就職典禮上，媒體拍到澤連斯基曾同歐爾班短暫交談20秒，而澤連斯基亦稱自己同歐爾班有過「坦率」的對話。但很明顯，一直親近普京（Vladimir Putin）、同時希望藉烏克蘭議題與歐盟在歐盟對匈援助撥款爭議中討價還價的歐爾班，並不會輕易退讓。

在米萊的就職典禮上，媒體拍到澤連斯基曾同歐爾班短暫交談20秒。（Reuters）

事實上，除了美國黨爭所造成的援烏停滯之外，整個廣義西方世界持續支援烏克蘭的意志亦已大大減弱。根據開戰以來一直追蹤援烏數據的德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）在12月7日發布的統計，2023年8月至10月的各國對烏援助比起2022年同期大跌近九成，而該研究所追蹤的42個國家中也只有20個在這段時間內有提出對烏克蘭的新增援助承諾，是開戰以來最低的比例。

華府國會山上，共和黨人正以拜登600億美元的新增援烏撥款要求作為迫使民主黨接受特朗普時期邊境移民政策的籌碼，相關政策包括進一步興建邊境圍牆、收緊難民資格等等。如果民主黨接受此等條件，早已因為以巴問題而飽受左翼施壓的拜登將會面對民主黨選民基本盤的進一步撕裂，本已艱難的連任選戰有可能輸在起跑線上。沒有人能看到任何破解這個政治僵持的辦法。

2023年8月至10月的各國對烏援助比起2022年同期大跌近九成。（德國基爾世界經濟研究所）

在大西洋彼岸，本月14至15日的歐盟峰會也是決定西方援烏路向的關鍵時刻。在峰會之上，各國領袖將會決定是否在未來四年提供總值500億歐元的對烏財政援助、新增200億共同購買武器援烏，以及正式啟動烏克蘭加入歐盟的程序。在這三件事上，歐爾班依然是最大的阻礙，他最近甚至要求歐洲理事會將烏克蘭入盟的問題剔除在議程之外，而在撥款問題上，歐爾班也手握否決權。

可以說，澤連斯基與歐爾班訪美的影響，以至上述歐盟峰會的結果，將會決定西方援烏陣線能否持續下去。

在這個關鍵節點來臨之前，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）12月9日就向法新社表示，俄羅斯對烏軍事行動的目標並未改變，依然要求西方停止對烏克蘭輸送武器（「去軍事化」），並同時要求烏克蘭接受俄羅斯在法律上吞併了的領土（按：包括克里米亞、赫爾松、扎波羅熱、頓涅茨克、盧甘斯克；俄軍此刻並未取得這些州份全境的實際控制權）。這可算是比「就地停火」還要強硬的停戰立場。

圖中深紅色為俄羅斯在法律上已經吞併、卻尚未能在軍事上佔領的烏克蘭領土。（ISW）

如果西方援烏陣線果真瓦解，烏克蘭很可能不會馬上降投俄羅斯。更有可能出現的結果，將會是西方陣營內部熱切援烏的國家將會繼續支援烏克蘭，而烏克蘭整道戰場前線也會全面採取守勢，實際上放棄收復故土的戰爭目標。

由於俄軍在去年3月底放棄攻克基輔之後從來沒有展現出其有迅速攻破烏克蘭防守的能力，如果此等情況來年未改，俄烏戰線將有可能以低度衝突的方式冰封起來，重演2014至2022年烏東頓巴斯的境況。這將會為下一場俄烏戰爭埋下伏線。