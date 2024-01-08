反對外媒唱衰中國經濟不能走入另一個唱好極端

中國經濟現狀如何、前景如何？伴隨着中國不斷接近世界舞台的中央，這兩個問題毫無疑問是各方關注和熱議的焦點，但就是在這種高關注度之下該如何談論中國經濟近期卻困擾着不少人。

有媒體報道，中國社交媒體微博近日要求博主避免發表唱衰經濟的言論，要求部分用戶不要發布唱衰經濟的言論。在抖音、微信等網絡平台討論中國經濟也必須非常小心，如果有被認為是唱衰中國經濟的言論，輕則相關內容被刪除，重則賬號被消失，極為嚴重的有可能被相關部門請去喝茶。

中國國家安全部2023年12月發文說，「一些別有用心者」故意製造和放大安全與發展間的矛盾，其目的是擾亂市場預期和秩序，阻礙中國經濟向好勢頭，本質是對中國特色社會主義制度及道路的攻擊否定，對中國開展戰略上的圍堵打壓。

圖為2023年12月21日，人們冒寒在中國上海外灘拍照。（REUTERS/Nicoco Chan）

一些別有用心的力量唱衰中國經濟，這種情況的確是存在的。比如德國電視一台和德國《經理雜誌》等媒體聲稱中國缺乏刺激和開放經濟的總體方案，中國的經濟引擎運轉受阻，新的一年不太可能帶來太大變化等。這是不負責任的言論。中國刺激經濟的方案是在逐步釋放的，新的一年是否有變化不能夠一概而論，新的一年剛剛開始就論斷不會有大變化，是為了唱衰而唱衰。

但對中國內地民眾而言，時代的一粒塵埃落在每個人頭上都是一座大山。中國經濟向高質量發展轉型的過程中放棄了對部分低質量速度的追求，速度的下降會帶來多少普通人受到影響，這在經濟學中早就是成熟的研究。

普通民眾不會從中國經濟增長速度高於其他大多數國家來評判中國經濟尚可，他們的評價標尺是自己切身經歷了過去十幾年高速的增長，能夠感受到中國經濟增速逐年下滑。經濟增速在較低區間徘徊時，那些大多數普通人受到的影響，必然會透過發達的網路向外傳播。網路是一個疏泄的渠道，這種怨氣在網路有放大效應。

中國經濟是推動全球經濟增速上行的重要引擎。（新華社）

報道或者傳播中國經濟不好的一些側面和唱衰中國經濟之間如何界定，需要高超的技能。相關部門和平台不會有意將所有談論中國經濟不好一面的訊息都歸結為唱衰中國經濟。但是討論中國經濟時動輒觸雷的情況也說明了確實需要慎重甄別哪些是唱衰，哪些是吐槽，哪些是基於事實的傳播報道。

唱衰之所以被人詬病，源於捏造虛假事實，不是以事實為依據傳播訊息。和唱衰相對應的是過度唱好，這兩種情況實際上都是造假。需要旗幟鮮明反對唱衰中國經濟的同時，也要旗幟宣明反對過度唱好中國經濟。

用輿論造勢代替實際狀況，是另外一種形式的弄虛作假，違背實事求是精神。中國經濟的好壞絕對不是靠輿論營銷來評判的。信心比黃金更重要，但是信心畢竟不是黃金。製造輿論不等於就會有事實。民眾信心來源於實實在在的收益和獲得感。真正有遠見卓識的人，不會被輿論遮蔽雙眼。寄希望於通過輿論來讓民眾相信某些脱離實際的事態，是另外一種形式的自欺欺人。輿論可以影響一些人的判斷，但是歸根結底衡量中國經濟好壞的標尺不會是輿論。