以巴｜制裁西岸猶太定居者是第一步　拜登「一了百了」的中東盤算

2月1日，美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，宣布緊急狀態，在法律上容許他向約旦河西岸對巴勒斯坦人施行暴力襲擊的極端猶太定居者實施制裁，禁止他們進入美國、使用美國金融系統，並凍結他們在美國在的財產。美國國務院也同時點名四位曾經攻擊巴勒斯坦居民和財產的個人，對他們實施制裁。

此前，美國國務院已經對同類人士實施簽證禁令。這可算是拜登當局對於以色列極右的進一步警告。拜登這一道行政命令，除了針對個人之外，還可以用來直接針對西岸猶太定居點的政府機構。有分析認為這是可以將為數70萬人的整個西岸定居運動排除在美國金融系統之外的權力基礎。

即將承認巴勒斯坦？

根據《紐約時報》專欄作家Thomas L. Friedman在1月31日的文章，拜登當局正在推行「前所未見的美國外交行動」以促進巴勒斯坦建國，只要條件許可，將以某種方式承認一個去軍事化、包括西岸和加沙的巴勒斯坦國家。

1月29日，以色列安全部隊在西岸傑寧（Jenin）進行襲擊後留下殘垣。（Reuters）

由於西岸猶太定居點將西岸劃分的四分五裂，是巴勒斯坦建國的最大障礙之一，針對定居者的行動顯然是這套政策的重點方向。 （對此，以色列的極右財政部長嚴詞批評拜登當局配合「以色列敵人的反猶太謊言」和「不道德的杯葛以色列運動」。）

同樣在1月31日，美國新聞網站Axios報道稱，日內將會再次訪問中東的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已要求國務院對在加沙戰爭之後美國以至國際對於巴勒斯坦國的承認進行研判，並提交政策選項。國務院方面被問及此報道時亦公開表明拜登當局「正主動追求一個獨立巴勒斯坦國家的建立，同時為以色列提供安全保證」－－此說正中「去軍事化的巴勒斯坦國」的佈局。

另外，英國外相卡梅倫（David Cameron）1月29日亦表明英國正在考慮承認巴勒斯坦，作為戰爭加沙方案的一部份。

加沙和埃及邊境的拉法口岸。（Reuters）

加沙暫時停火的進展

2月1日，卡塔爾方面則聲言哈馬斯對「人質釋放換加沙停火」的分階段協議有正面回應。雖然哈馬斯迅速否認相關說法，表明仍在研究協議提案，但事態的發展也說明了人質換停火的落實愈來愈接近。

人質換停火的協議大概分成好幾個階段，由哈馬斯按平民、女性士兵、男性士兵、屍體等順序釋放人質，交換以色列釋放在囚巴勒斯坦人，首階段會有三、四十日的暫時停火，期間以色列停止所有軍事行動和空中監視，並擴大人道物資進入。

以、哈雙方的分歧只在於這種暫時停火的保證應否或如何為長久停火鋪路。以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）堅持停火只能是暫時性的，依然以消滅哈馬斯為最終目標。而以色列媒體則引述消息指，哈馬斯提出長達十年的停火承諾，並稱願意交出加沙政府的管轄權。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席的每周內閣會議。（Reuters）

有分析認為，哈馬斯是企圖變成加沙版的黎巴嫩真主黨，一方面容許巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）和其政治對手法塔赫（Fatah）重返加沙，甚至建成得到更廣泛承認的巴勒斯坦國，另一方面則保持其不承認以色列的立場，並以政府架構以外的方式保留武力，以對以色列構成長期威脅。

目前，無論哈馬斯還是以色列，都有接受「人質換停火」的誘因。哈馬斯的加沙領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）正身處戰火激烈的加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）地道中，生命受到威脅，能換取到以色列停火，是其保命和保存哈馬斯軍力的最佳出路。而以色列內部對於儘速拯救人質呼聲不絕，拯救人質為先已逐漸變成政治主流，內塔尼亞胡及其極右盟友也不得不考慮到這一點（特別是在以色列軍方認為較長期的停火不會影響其未來恢復加沙軍事行動的情況下）。

哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）。（Reuters）

根據各方報道和分析，各方暫時是將本年3月10日至4月9日的穆斯林齋戒月視為和平期限。由於齋戒月往往是以巴衝突的高峰期，因此，停火最好要在齋戒月來臨之前好一段時間就落實，而停火至少也要停到齋戒月結束之後。

巴勒斯坦政府的改革

另一邊廂，在美國施壓之下，幾乎盡失巴勒斯坦民望、實際上也沒有能力接管加沙的西岸巴勒斯坦自治政府2月1日也公布了一系列的改革方案，希望挽回國際信心。

方案新任命十數位去年無緣無故被炒掉的地方長官、調整安全部隊的招募方式、自由化媒體市場、重整醫療體制、任命新法官、改善反貪腐制度，並為改組政府部門、食水供應系統等不同項目留下空間。

以色列民眾上街要求政府為拯救人質該馬上同哈馬斯達成協議。（Reuters）

稍早之前，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）亦曾去信各大捐款國，表明他願意舉行大選，甚至容許哈馬斯參加－－巴勒斯坦2006年以來已沒有進行過選舉，當年哈馬斯成為最大黨派之後，更造成了加沙同西岸的長久分裂。

拜登的中東棋局推演

從上述各方事態發展來看，拜登的中東盤算已愈來愈明顯。第一步是要推動「人質換停火」協議，至少在加沙落實時間可能長達幾周至幾個月的暫時停火。沒有加沙停火，一切也無從談起。

雖然以色列軍方和內塔尼亞胡都表明會繼續戰爭，但經過較長時期的停火之後，以色列銳氣已失，哈馬斯也能在相對和平的局面中重整旗鼓，變得比今天更難消滅，戰爭能否恢復並沒有十足把握。

目前，以色列估計其軍事行動已殺死了3萬名哈馬斯武裝人員中的1萬，使其24個營中的其中17個無法正常運作。（Reuters）

而較長期的停火亦為以色列內外的政治發展留下空間。在以色列國內，早有戰時內閣成員要求在幾個月內進行大選；有極右官員也多次指責內塔尼亞胡不夠強硬，威脅解散政府；連在內塔尼亞胡的同黨利庫德集團中，也有國會議員公開表明內塔尼亞胡要為10月7日哈馬斯成功越境襲擊負責。幾個月的時候足夠進行大選，而在主要對手、戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）不敢多談兩國方案以避得罪右翼之際，內塔尼亞胡也未必會選擇逃避，反而可能會自己是唯一能阻止巴勒斯坦建國的政治宣傳投身大選。

目前的民調顯示，再次大選，內塔尼亞胡必敗無疑。數個月內，以色列政局可能出現轉機。

在以色列國外，10月7日前正準備同以色列建交的沙特，至今也表明繼續尋求建交，但要以巴勒斯坦建國為前提。較長時間的加沙停火，將會給予沙特更大政治空間去同以色列交手。停火期間，巴勒斯坦也可能會得到美國、英國同更多西方國家承認，各國也可以在耶路撒冷建立駐巴勒斯坦大使館，去確立巴勒斯坦建國難以逆轉的「單向通道」。

2022年7月，拜登到訪沙特與王儲穆罕默德會面。（Reuters）

當以色列認識到巴勒斯坦建國難阻之際，就算是內塔尼亞胡繼續執政，以色列政府也有誘因以承認巴勒斯坦國去交換同沙特建交。在此沙特也可以達成加沙長久停火和巴勒斯坦建國的兩大成就為其與以色列建交的下台階，並試圖藉此爭奪伊斯蘭世界的領導者地位。拜登在此也可順理成章的推動國會通過沙特要求的防衛協議，作為後者與以色列建交的回報。

以沙建交同巴勒斯坦建國可以用雙軌並行的方式逐步推進，讓雙方都能得到保證。有沙特帶領其他阿拉伯國家參與，戰後加沙的問題亦將更容易處理。

此時巴勒斯坦自治政府重新掌管加沙在即，作為巴勒斯坦主要捐助國的歐美和區內國家都可以要求法塔赫接納哈馬斯的溫和派加入，施壓哈馬斯內部尋找辦法讓代表強硬派的辛瓦爾等人體面地離開加沙、流放在外。有巴勒斯坦實質建國的路向，以至在自治政府中分享權力的誘因，壓服哈馬斯強硬派並不是像今天一般的空中樓閣。

2月1日，拜登到密歇根州出席活動，遇上支持巴勒斯坦人的示威。（Reuters）

如果上述盤算都能如願，拜登將有五大收獲，一是在大選前重新奪回美國少數種裔和阿拉伯及穆斯林選民的支持（按：拜登2月1日公布西岸制裁之時，正好是他出發到阿拉伯裔人口佔比最高的密歇根州之前）。

二是掃除包括也門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨、伊拉克真主黨旅等組織在內發動攻擊的藉口，大減區域局勢升級的風險。

三是拿走伊朗手中的「巴勒斯坦牌」，讓後者不能透過這個議題來建立自身在穆斯林世界中的威望。

四是以外交成功來提振選情（按：美國選民不關心外交，除了震撼性的外交變局之外，而加停長久停火、巴勒斯坦建國、以沙建交已足夠震撼）。

五是能繼續美國退出中東的大方向，使之能更為專注於印太和俄烏局勢。

當然，這個如意算盤，要敲響並不容易。但此刻拜登當局有了這個一了百了、尋求長治久安的中東大佈局，總比10月7日前只顧促成以、沙建交，以及同伊朗小修小補，置以巴難題不理的狀況更好。