3月地產代理人數3.9萬人 止跌回升65人 每11名代理爭一張單
撰文：李明珠
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樓市全面撤辣後，市場氣氛回暖。據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年3月31日止，全港持牌代理人數有39,116人，較2月份的39,051人，按月增加65人或0.1%，為連跌11個月後首次錄得升幅。
據地產代理統計數字，截至3月底，整體物業註冊宗數為4,441宗，按月增加1,252宗或約39.2%。以3月份最新持牌代理人數計，即平均每11.3名代理爭一張單，較上月每12.3名代理爭一張單比較，競爭程度稍為減少。
至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年3月底錄18,142人，按月多17人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至3月底錄20,974人，按月增加48人。反映分行數目的營業詳情說明書，3月份最新錄6,831份，按月多43份。
地產代理人數險守3.9萬人 連跌11個月 創近10年最長跌浪1月地產代理3.93萬人 按月少266人 平均9名代理爭一張單12月地產代理3.95萬人 連跌9個月一年流失1532名 十個爭一張單11月地產代理人數跌穿4萬名大關 連跌8個月 11.3名代理爭一張單10月地產代理人數4萬人 連跌7個月 每13.7名代理爭一張單9月地產代理人數4.02萬人 連跌6個月 每10.3名代理爭一張單