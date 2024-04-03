3月地產代理人數3.9萬人　止跌回升65人　每11名代理爭一張單

樓市全面撤辣後，市場氣氛回暖。據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年3月31日止，全港持牌代理人數有39,116人，較2月份的39,051人，按月增加65人或0.1%，為連跌11個月後首次錄得升幅。



據地產代理統計數字，截至3月底，整體物業註冊宗數為4,441宗，按月增加1,252宗或約39.2%。以3月份最新持牌代理人數計，即平均每11.3名代理爭一張單，較上月每12.3名代理爭一張單比較，競爭程度稍為減少。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年3月底錄18,142人，按月多17人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至3月底錄20,974人，按月增加48人。反映分行數目的營業詳情說明書，3月份最新錄6,831份，按月多43份。