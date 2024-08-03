【星之谷】持稅單申請按揭　銀行竟拒批？小紅書KOL自救三招

近日一位小紅書KOL打算在香港置業並向銀行申請按揭。她收入不俗，單單是小紅書給的「獎勵」——亦即是流量分成、品牌合作、用戶打賞等等，一個月便有數萬元收入，尚未計其他企業贊助。而該KOL亦有交稅，能夠提供完稅證明。遺憾地，最終她未能通過銀行的按揭預先批核，導致未能扑鎚買樓。



有留意開筆者的專欄，應該都知道我經常在專欄說稅單是很重要的文件，尤其是申請高成數按揭。如今小紅書KOL已經乖乖交稅兼有證明了，何解仍然未能順利申請按揭？

筆者認為，這位KOL出事主因，是其所申報及有交稅的入息來源都是來自小紅書，對於銀行而言，這些入息如何定義是困難的——究竟是當成受僱薪金？還是自僱人士的營運收入？

銀行不能當她是受僱人士，因為她很明顯不是小紅書的員工，亦沒有小紅書的僱傭合約；但銀行亦不能視她為自僱人士，因為她沒有註冊公司經營小紅書專頁，亦沒有做好財務報表，這就是她不能通過銀行按揭預批的原因。

小紅書收入定義「尷尬」

很多人或會問，如果是這樣的話，很多職業理論上應該都與按揭絕緣的，例如音樂老師甚至是的士司機，幾可肯定大部分也沒有註冊公司及財務報表，為何他們仍然能夠申請按揭，而KOL卻不能？

重點是，音樂老師有專業資格，譬如音樂學院畢業證書，這已經足夠證明她現在收取的學費是可持續的，所以就算沒有註冊公司，也可當成是自僱人士處理；至於的士司機，只要有車牌、的士司機牌，四肢健全，揸的士也絕對是入息可持續的職業。

小紅書KOL則是相對新興的行業，收入可持續性實際是一個謎。然而，根據上述其他相似行業成功申請按揭的例子，小紅書KOL真的希望在香港買樓申請按揭的話，其實亦有出路，需要做足以下事項：

1.先正式註冊一間有限公司；

2.將所有營運收入與支出紀錄在案，年尾時可委託會計公司編製財務報表，並繳交公司利得稅；

3.累積兩年財務報表後，公司盈利便可當成入息，可用來向銀行申請按揭。

最後，有人或會問，小紅書發的獎金是入KOL的私人戶口，而不是入註冊公司戶口，這又能否當成是公司收入？答案是可以的，只要用私人戶口獲得的獎金轉撥過去公司戶口便可以，當然亦要保留所有小紅書發出的單據，方便銀行核對。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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