星之谷｜擔保歷史遭發現　高成數按揭觸礁 兩招自救

近年樓價下跌，加上政府推出一系列放寬按揭措施，令現時上車較以往容易。但容易還容易，入息要求還是要符合要求，所以夫妻置業時，很多時候都要互相擔保，令總入息能夠過關；但原來往後就算「甩擔保」再申請高成數按揭買樓，仍然會有「痕跡」被發現，最終觸礁——究竟有甚麼解決方法？



Peter（化名）早年成為按揭擔保人，助妻子買樓兼申請8成按揭，自己的入息因而被「鎖死」，再買另一層樓都不容易。他的如意算盤是只要妻子未來數年薪酬「跳point」增加，自己便可以「甩擔保」，然後再申請高成數按揭買另一層樓。

兩年後，妻子收入的確一如預期增加，所以Peter亦甩了擔保，由妻子自己承包餘下按揭；由於Peter已經不需要擔保妻子，他打算把握樓市低迷時機入手買多層樓，並以自己入息申請9成按揭。

按揭保險公司出手拒批

可是，其申請最終被按揭保險公司拒批，原因是雖然Peter妻子那層物業已經毋須擔保，但仍然有高成數按揭；而按揭保險公司審批Peter按揭申請時，翻查資料庫發現他曾經是妻子層樓的擔保人，而Peter現在買新一層住宅又申請高成數按揭，那豈不是擁有兩層自住樓？

值得注意的是，按揭保險公司僅容許申請人擁有一層自住樓，既然妻子仍然未甩按揭保險，亦即是自住樓，那麼Peter新買的不可能是自住，因此申請9成按揭拒批。

兩招解決辦法化險為夷

其實解決方法是有的，現時市場有3間按揭保險公司，Peter可以嘗試申請其他按揭保險公司。不過，申請其他按揭保險公司時，雖然他們系統沒有妻子物業紀錄，但都需要在申請表上聲明現時居住的物業是否自用，不能作出虛假聲明。

另一方法是Peter妻子申請「甩按保」——其實如果妻子最初僅申請8成按揭，供了兩年的話，補約5%資金便能把按揭成數降至7成，順便「甩按保」，那麼就算妻子擁有物業，Peter新一層住宅絕對可以申請高成數按揭，只要聲明自住便可。

所以，年輕夫婦打算結婚買樓時，如需要互相擔保的話，緊記擔保紀錄會留在按揭保險公司系統內，有機會影響未來再買第二層樓並申請高成數按揭的部署。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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