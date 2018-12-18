如心廣場明年中開幕　華懋：目前整體預租率3成　呎租50至120元

華懋集團旗艦核心地標如心廣場（Nina Mall）一期及二期將於明年第2季開幕，已故華懋集團主席龔如心的妹妹、集團執行董事及市場部總監龔中心今日致辭時表示，如心廣場「以姐姐為名，對我來說非常有感情」。

她又說感謝姐姐的眼光，龔如心20多年前已向她提過，荃灣一定會發展，而港島和九龍地少，加上背靠深圳、廣東和大灣區，相信該區會愈來愈發達。龔期望如心廣場可成為荃灣，甚至香港的景點。

龔中心期望如心廣場可成為荃灣，甚至香港的景點。（陳嘉碧攝）

食肆預租率已達八成

華懋集團租務部副總經理張家駿表示，如心廣場一、二期總樓面面積達28萬平方呎，共140個舖位，面積由200至1.6萬平方呎，當中食肆及餐飲佔3成約8.4萬平方呎；服飾鐘錶珠寶佔43%，約12萬平方呎；生活百貨佔15%，約4萬平方呎；而美容、健康護理佔13%，約3.6萬平方呎。

他表示食肆方面已經預租達8成，相信可為附近遊客帶來更多美食，而整體預租率約三成，呎租由50至120元。張又透露如心廣場一期的手信街，已獲燕窩店「樓上」承租1.2萬平方呎樓面面積。

他預計如心廣場一期及將於明年第二季開幕，屆時出租率應可達六至七成。並料未來商場開幕後，周末人流可達10萬人次 ，平日亦可望有8萬人次。張認為今年零售市道平穩，相信商場開幕後，更令到商戶組合和帶動人流更旺，加上該區又有6,000伙新業主入伙，預料屆時營業額理想。

張家駿表示，如心廣場一期及將於明年第二季試業，料屆時出租率可達六至七成。（陳嘉碧攝）

明年主要翻新3個商場

問及樓市發展，龔中心認為香港地少人多，「一般來說，樓市不會跌得很厲害」。她坦言香港年輕人住房比較困難，希望房屋變得可負擔（affordable），是為大眾需求，亦是繼承姐姐的遺志，希望港人都有自己的家園。

對於華懋未來150幢物業發展大計，她表示會一步步來，按部就班進行。至於來年，華懋集團租務部主管譚維冠補充道，首要將會持續翻新商場物業，包括沙田好運中心、沙田希爾頓中心，以及元朗好順福購物中心。