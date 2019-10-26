【驗樓】拆穿「龍床盤」菁雋奇招「慳位」　鋅盆只有2吋半深！

「龍床盤」屯門菁雋全盤只有356伙，規模不大。令它成為「經典」的原因，在於項目單位最細僅128方呎，甚至比一個車位還要小，發展商金句一出：「紫禁城再大，皇帝都係瞓張床，年輕人亦需要一個房間。」即令全港都認識這個樓盤！

近日業主已經陸續入伙，《香港01》就找來一個實用141方呎的高層「劏房戶」，與資深驗樓師賴達明﹙明哥﹚上門直擊，發現細少單位，竟有不少瑕疵，明哥更指出當中的兩大「騎呢位」！

單位「四四正正」，僅比一個車位大數十呎。（張浩維攝）

記者、攝記、明哥以及業主一行4人到達驗樓單位，單位雖然「四四正正」，但由於僅比一個車位大數十呎，記者與業主只好留在屋外，留下攝影師與明哥兩人在單位內檢驗及拍照。業主透露，自己與家人住在附近，見菁雋「冧心（Lump sum，總額）」細，因此決定購入，「若果買到大一啲會考慮自住，不過最後得百多呎，只好放租。」

單位只得用141方呎，明哥指發展商需要為單位「度身訂造」傢俱，包括對正大門的「開放式廚房」。這個所謂的廚房，只是一個普通的櫃，上面擺有電池爐，以及鋅盆，打開櫃門則見到一個洗衣機。

騎呢位一、「的骰」鋅盆深度僅2吋半

其中一大「騎呢位」是發展商為節省空間，「設計」了一個「的骰」鋅盆，深度僅2吋半，較一般有8至9吋深的鋅盆淺得多。明哥認為，這樣的做法無非為遷就下面放置的洗衣機，「隻碗大啲都洗唔到」

另一個問題是，由於所有東西都要重新「設計」，鋅盆的滿水口無法好快地去水，「冇去過咁濟，（忘記關水喉）行開一陣的話就成地水！」

「的骰」鋅盆深度僅2吋半（張浩維攝）

騎呢位二、「洗牙盆」式洗手盤

發展商為龍床用家「度身訂造」的另一個「賣點」，是在洗手間提供一個牙醫用來為病人洗牙用的「洗牙盆」般大小的洗手盤，由於空間較細少，使用時較不方便。

空心磚、空鼓及漏水 恐困擾單位

至於其他交樓瑕疵，又或一些新盤的常犯錯誤，如空鼓批盪等亦有在單位內發現。明哥指，浴室門頂、大門頂及大門框邊，合共有空鼓批盪；另外，浴室企缸牆身有4塊空心磚，浴室企缸浴屏門檻、浴室門檻、大門門檻石材有裂，「啲石真係麻麻」。

菁雋的「來去水」問題亦較嚴重，屋內三個水龍頭，有兩個出現問題。明哥稱，浴室、洗手盤的水龍頭，其接駁位有大隙未用膠邊封好漏水入櫃內，「依家已經漏緊水」。而浴室水龍頭喉管與牆身周邊未用膠邊封好，更出一現一個大洞，亦好易滲水入牆磚，「水線都突晒出來，（長遠）輕則發黑、變色，重則漏水。」

瑕疵位 逐格睇

+ 3 + 2

明哥只給55分

相對而言，其他問題已經屬「小修小補」，如座廁水箱未安裝穩固，輕輕一搖已經出現搖晃；浴室門頂、大門頂及大門框邊有空鼓批盪。不過最令明哥接受不到的是，大門門框套未安裝穩固鬆離、大門門框套邊未做收口，「驗咁多樓，真係好少見。」因此他給予55分的低分。

菁雋由集團與陞域集團合作發展。佳源國際回應指，對於部分單位的問題，合資公司已派專員跟進，並全程監督執修之進度。集團致力為消費者提供優質服務，提升住戶的生活體驗。

明哥指，門框套未安裝穩固、門框套邊亦未做收口線。（張浩維攝）

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「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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