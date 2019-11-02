恒地借地建2000伙過渡房屋　涉43萬方呎地　較10月初公布增逾3倍

市場昨日傳出恒地﹙0012﹚擬計劃借地予政府，以興建過渡房屋。集團今日證實有關消息，並公布細節，借出的土地面積較10月初公布的大增。

項目面積近43萬平方呎

運輸及房屋局今日（2日）舉辦「同行・共創過渡性房屋」研討會，恒地執行董事黃浩明在會上透露，集團將展開「同行・共創計劃」，借出鄰近錦上路站的土地，用於建造2,000伙過渡性房屋，項目面積共42.8萬平方呎，將會是本港規模最大的過渡性房屋項目。不過，集團未來不會「落手」參與營運。

擬興建的過渡性房屋的每棟樓高四層，由預製組件構築而成，單位面積介乎150至350方呎，選址距離錦上路地鐵站約15分鐘步程，附近有市集、街市及熟食中心。

運輸及房屋局局長陳帆在會後表示，借用恒地土地時間為７年，之後有機制繼續借用。翻查資料，早於今年10月初，恒地已「預告」正研究借出旗下位於錦田八鄉的10萬平方呎農地，免費讓政府作興建過渡性房屋之用，為期最少7年，為1萬人提供居所。換言之，最新計劃，規模已由原來10萬方呎大增至近43萬方呎。

恒地執行董事黃浩明介紹集團借出土地，建過渡房屋的細節。（王潔恩攝）

新地界早前亦宣布捐地

近月，不少地產商借出或捐出土地，作社會房屋之用。新世界（0017）發展於9月時宣布，捐出300萬呎農地予社會，興建公屋及社會性房屋，當中100萬呎農地會贈予社企「要有光」。

翻查資料，本港主要發展商持有大批農地土儲。據美銀美林報告，現時四大發展商擁有逾億方呎農地，截至去年底，恒地擁約4,500萬方呎農地（佔約45%），其農地儲備為四大地產商之首。其次新地（0016）擁約3,100萬方呎農地（佔約30%），新世界有約1,700萬方呎農地（佔約16%），而長實（1113）則有900萬方呎農地（佔約9%）。