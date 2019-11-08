明翹匯次輪推售292伙暫沽逾半　大手家庭客掃2伙涉1700萬元

近期多個新盤輪流推售，佳明集團（1271）青衣細山路新盤明翹匯今日次輪賣292伙，項目早前累收6,000票，超額19.5倍。市場消息指，截至下午約2時，暫沽出157伙，佔可售單位的53%。

發展商早前加推兩張價單涉279伙，涵蓋一房兩房及三房單位，實用面積299至586方呎，折實售價470.3萬至1,046萬元，折實呎價由14,497至18,800元，折實平均呎價16,691元。

佳明集團營業及市務總監顏景鳯表示，有8組客人揀選兩伙單位，其中頭籌客人斥資1,300至1,400萬購入兩伙單位。（發展商提供）

發展商：8組客人揀選兩伙 或今日內售罄

佳明集團營業及市務總監顏景鳯表示，首百位客人已於售樓處挑選單位，而客源分佈平均，包括葵青及九龍區。她知悉有8組客人揀選兩伙單位，部份為高層景觀單位，其中頭籌客人斥資1,300至1,400萬購入兩伙單位，又稱滿意項目銷情，有信心今日內有機會售罄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最大手客斥資近1,700萬元購入兩伙。（代理提供）

中原：料二手樓價受壓 CCL年底前跌2至3%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，首小時錄得3組大手買家，其中一組為青衣家庭客，斥資近1,700萬元購入一伙三房及一伙兩房單位自用。不少客人為首輪向隅客，用家佔八成，年青人佔比約一半。

他續指，銀行減息、放寬按保及中美談判有進展等因素，帶動樓市回暖，發展商亦加快推盤應市。本月一手暫錄700多宗成交，料全月可錄2,000宗，二手同料可錄2,000宗成交，惟因新盤開價克制及發展商提供高成數按揭，料二手樓價仍受壓，中原城市領先指數（CCL）有望年底前再跌2至3%。