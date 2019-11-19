中原料今年住宅車位成交5500宗　創10年新低

中原料本港全年住宅車位買賣錄約5,500宗，創10年按年新低！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2019年10月份整體住宅車位買賣合約登記（包括一手及二手）錄得540宗，總值9.96億元，較9月的184宗及3.24億元，同樣顯著上升約2倍。9月份發展商積極推售新盤車位，以致10月份一手車位登記高逾300宗，推高整體住宅車位登記繼今年6月後再度升穿500宗高水平，兼創下4個月新高。

不過，全年 料全年住宅車位登記可達5,500宗，較2018年8,968宗回落近四成，估計將創2009年4,988宗後10年新低。

10月錄189宗二手車位成交

一手方面，10月份錄351宗及7.04億元，宗數較9月份38宗及1.03億元顯著上升。發展商積極推售一手車位，以致宗數顯著急升，相隔13個月後再次重上300宗高水平，兼創2018年8月份367宗後14個月新高。金額亦相隔5個月後，再次升穿7億元水平，創今年4月7.74億元後6個月新高。

二手方面，10月份錄189宗，總值2.92億元，較9月份146宗及2.21億元上升29.5%及32.2%。宗數結束連跌4個月，金額亦結束連跌5個月，反映二手車位市況有好轉的跡象。

在分區統計方面，2019年10月份新界區錄得375宗住宅車位買賣登記，總值5.2億元。九龍區錄127宗，總值3.57億元。香港區錄38宗登記，總值1.19億元。