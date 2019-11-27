啟德嘉峯匯首批折實均呎22888元 入場費651萬元

嘉華國際（0173）旗下啟德新盤嘉峯匯即將推售，集團營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，首張價單涉208伙，折實平均呎價22,888元，本周開始收票，最快下周開售。

對比今年9月推出的同區新盤尚‧珒溋，首批折實呎價24,310元，該項目開價低約5.8%。

嘉峯匯首張價單涉208伙，包括23伙開放式，23伙一房，144個兩房戶，以及18個三房連工作間套房。該批實用面積287至766方呎，價單售價765.6萬至2,352.8萬元，價單平均呎價26,727元。計及最高即供折扣15%，折實售價650.8萬至1,999.9萬元，折實呎價19,887至26,245元。

開放式折實入場費650.8萬元

價單入場單位為第1A座1樓F室，實用面積287方呎，折實售價650.8萬元，折實呎價22,676元。最低呎價為第2B座2樓C室的兩房戶，實用面積462方呎，折實售價918.8萬元，折實呎價19,887元。

温偉明表示，首張價單大部分單位售1,000萬元以下，買家可承造最高八至九成按揭，希望可幫助香港人置業。而近期社會氣氛有所改善，預期未來樓價轉趨平穩，至明年首季走勢向好。

嘉峯匯位於九龍啟德沐泰街9號，全盤涉1,006伙，涵蓋開放式至三房戶，兩房或以下單位佔逾8成，關鍵日期為2021年11月，樓花期約24個月。