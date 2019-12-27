11月50屋苑平均呎租跌1%　全年恐倒跌0.5%

近月住宅租務市場趨淡，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，自7月租金見頂後，受社會運動加上淡季影響，租金走勢已連跌4個月，預計後市仍然向下，相信最快待農曆新年後才有好轉機會。

綜合利嘉閣地產研究部數據所得，2019年11月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎租報36.05元，較10月份的36.40元再跌1%，連跌4個月，並創今年3月以來的9個月新低，至於今年首11個月租金累計升幅進一步收窄至約0.6%，全年租金恐錄跌幅。

11月50指標屋苑租賃交投共錄773宗，較10月份的781宗微減約1%，連續3個月均於相若水平窄幅徘徊。由於11月50指標屋苑買賣交投量回落兩成半，而同期的租賃成交量走勢相對平穩，令上月50指標屋苑租賃佔整體成交比例升至近61%，按月增加約6.9個百分點。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，租務市場最快待農曆新年後才會好轉。（資料圖片）

按地區劃分，上月港島、九龍、新界三區指標屋苑租金全線下挫，當中港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎租按月跌1.3%、報43.38元；九龍區21個指標屋苑的加權平均實用呎租按月跌0.8%、報39.45元；新界區21個指標屋苑的加權平均實用呎租則報30.89元，按月跌1%。

12月租金或再挫1%

陳海潮指出，踏入下半年後，市場氣氛轉差，租金及樓價齊齊回落，整體租賃市場偏淡。臨近年底，租務活動料更見疏落，預期12月份50指標屋苑租賃宗數有機會回落至750宗左右的水平。至於租金在聖誕、元旦以至農曆新年期間的淡季繼續偏軟，12月份恐再跌1%，至約35.69元，料全年租金將出現倒跌近0.5%的情況。