中原十大屋苑周末錄5宗成交　5屋苑食蛋

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周增加3宗，升幅達66.7%，但仍屬低水平。其中，有5個屋苑錄得零成交，已連續8周錄得個位數交投量。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕假期過後，買賣雙方陸續回復正常睇樓活動，一手貨尾銷情不錯，料市況向好發展。惟近日市場焦點集中於新界西新盤，加上新一期綠置居開始接受申請，凍結大批購買力，料二手交投會逐步回復正常水平。

嘉湖山莊新造呎價9242元

新界區方面，由於區內即將有大型新盤開售，開價貼近二手，備受市場關注。中原地產天水圍區區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，單位為樂湖居11座低層B室，實用面積633平方呎，3房間隔，以585萬元易手，折合呎價僅9,242元。

港島區方面，太古城12月錄得16宗成交，平均實用呎價20,050元。本周末錄得1宗成交，成交單位為太古城太湖閣低層D室，實用面積583平方呎，3房間隔，最終以1,000萬元將單位易手，折合呎價17153元。

九龍區方面，新都城本周末錄得1宗成交，為2期8座中層D室，實用面積441平方呎，2房間隔，以730萬元易手，折合呎價16,553元。