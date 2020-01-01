2019年寫字樓交投冰封　50大甲廈全年僅132宗買賣　按年挫33%

受中美貿易戰影響，加上下半年起政治事件不斷發酵，寫字樓市場近乎踏入「冰河時期」。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2019年全年50大甲廈僅錄得132宗買賣(實時數據)，按年再挫33%，平均每月僅得11宗買賣，當中以下半年情況最為淡靜，市場已經連續5個月錄得單位數成交量。

較17年高位跌逾6成

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，去年的買賣宗數較2018年的198宗大幅減少，而相對2017年大牛市，全年錄得的356宗，更是重創逾6成，顯示去年市場表現十分慘淡。成交面積方面，去年僅錄約53.4萬平方呎，按年大跌約45.7%。

此外，去年全年市場錄得的50大甲廈買賣之中，上半年佔逾三分之二，甫踏入下半年起，本港受到政治事件影響，成交量急跌，2019年下半年合共只有42宗，佔全年成交不足三分之一，當中，8月份至12月份更是連續5個月錄得單位數買賣。

連續5月錄單位數買賣

若以區域劃分，去年九龍區錄得74宗，按年僅跌26%，不論成交宗數及跌幅，均為港、九、新界之中表現最好的地區。港島及新界，分別各錄49及9宗。

大廈方面，去年上環信德中心及中環中環中心各錄13宗買賣，是50大甲廈之中，交投最活躍的大廈，當中信德中心成交量按年更微升1宗。然而，跌市之下中環其他甲廈交投冰封，當中皇后大道中九號及環球大廈，全年均未錄任何成交。事實上，去年有17座指標甲廈於全年錄零成交，數目較2018年的11座急升。

今年交投料好轉

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，承接去年中美貿易戰，加上今年中本地政治事件惡化，正常的商業活動接近停頓，商廈買賣也近乎冰封，50大甲廈也無可避免地受到影響。

展望2020年，他預期甲廈成交量將上升，因為若然政治事件有好轉，市況將會開始反彈，並有利交投；反之，若市況未有改善，將有更多業主減價，屆時會有部分用家和投資者趁機入市，成交量亦可望受惠上升。