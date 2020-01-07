料今年細單位供應佔55%　仲量聯行：發展商叫價回軟求「去貨」

近年「納米樓」供應增加，仲量聯行公布《住宅銷售報告》指出，預計今年落成的甲類單位（實用面積少於430方呎）數量約達11,900個，佔總供應量的55%，落成量將創十年新高。預料發展商新盤叫價將進一步回軟以求「去貨」。

差餉物業估價署統計數據顯示，甲類單位佔整體住宅新供應的比例由2010年的約5%急升至去年的45%；同時去年乙類單位（實用面積介乎430方呎至752方呎）比例由50%減至34%；丙類（實用面積介乎753方呎至1,075方呎）比例也由34%跌至12%。

政府數據顯示，甲類單位佔整體住宅新供應比例，由2010年約5%升至去年的45%。（資料圖片）

市場上細單位顯著增加，主要是因為發展商近年來興建大量小型甚至納米單位，旨在確保供應較易被市場消化，以及應付樓價持續上升令首置買家愈來愈難支付首期的問題。 仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，鑑於空置稅實施在即，加上樓市前景疲弱，發展商將需要進一步下調新盤叫價以求去貨。

由於政府已於2019年第四季放寬按揭限制，將可申請最高九成按揭貸款的樓價上限由400萬元調升至800萬元，仲量聯行大中華區和香港研究部主管黃志輝，過往只能負擔甲類住宅首期的首置買家，現有能力負擔乙類住宅的首期，預期買家可能將轉投面積更大的單位。