美國銀行中心呎租叫價跌至55元　較去年初跌逾半

受過去大半年的社會事件及肺炎疫情打擊，營商前景不穩，拖累寫字樓租賃市場表現，去年底前陸續出現零星減租個案，情況更蔓延至核心區甲廈市場。

中原（工商舖）表示，中環指標商廈美國銀行中心，過去市值呎租曾高逾100元，近期因應市況已逐步回落至50餘元水平。新近有業主將大廈海景單位推出招租，意向呎租約55元，月租約19.6萬元，對比一年前逾百元，叫價減幅約五成。

中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，美國銀行中心低層05室現正放租，單位面積約3,562平方呎（未核實），意向呎租約55元，涉及月租約19.6萬元，現已交吉。單位可望海景，備有寫字樓裝修，租客可即租即用。

馮氏指，美國銀行中心屬中環指標商廈，進駐有助提昇品牌形象；而項目於去年初曾以每平方呎約110元招租，及後遇上社會運動，業主議價空間逐步擴大，8月份呎租約80元，至去年底前再減至約60元，新近因應肺炎疫情再度下調叫價，較最初意向價大減一半。資料顯示，業主約三年半前以呎價約2.8萬元購入物業，若按現時叫價呎租約55元計算，租金回報約2.3厘。

馮氏續稱，美國銀行中心屬傳統甲級指標商廈，翻查資料，該廈中層01室，面積約3,100平方呎(未核實)，於2018年中以呎租約128元獲承租，為大廈最高記錄。惟過去大半年間，社會運動持續令整體經濟轉差，個別業主為免單位丟空多時，決意進一步擴大議價空間，期望租金下調可吸引更多個別實力租戶趁低進駐。馮氏相信，整體市場淡靜，但因業主議價空間大，仍會吸引部分企業以實惠租金落戶質素上乘的商廈，預料調整租金叫價至一定水平將可獲租客青睞。