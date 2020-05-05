拆息連跌8日　H按實際利率低至2.1厘　中原：每月利息開支節省16%

由於港元流動性增加，銀行同業拆息逐步回落，與樓按相關的1個月拆息（HIBOR），更由3月時高逾2厘水平，降至今天（5日）0.863厘，創自2018年4月16日後逾兩年新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，市場主要供樓計劃以H按為主，目前市場上H按息介乎H+1.24%至H+1.3%，封頂息率以P按計實際息率為2.5厘為主，由於拆息逐步下跌，H按息已跌穿封頂息率，今天計H按息已低至2.1厘，變相H按用家已可享減息高達0.4厘，每月供樓利息開支節省16%，對於正在回暖的樓市帶進一步支持作用。

以貸款額400萬元、年期25年、H按H+1.24%為例，今日1個月拆息0.86%計，實際按息為2.1厘，每月供款為17,150元，對比P按封頂息率2.5%計劃，每月供款減少795元。

經絡料利息開支降17.2%

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，是次HIBOR跌穿1%，速度比市場的預期較快。而截止5月4日，香港銀行體系結餘為約847億元，日前金融管理局總裁余偉文亦表示，兩周後銀行體系結餘將增至約950億元。他認為港元的流動性增加，會使本港利息亦有再度下調的空間，預計HIBOR會持續向下，而自2006年有紀錄以來，1個月HIBOR亦曾試過低至 0.05%（當時銀行體系結餘為3,180億元）。

以今日HIBOR 計算，實際息率已低於近期計劃的封頂息率水平約2.5厘。拆息回落，對早前部分選用拆息按揭計劃（H按）供樓的客戶有舒緩作用。

現時市面上普遍按揭計劃的封頂息率定於2.5厘附近水平，假設以每貸款額100萬元、還款期為 25年計算，若以今日（5月5日）HIBOR 與封頂息率作比較，如選用 H+1.24%的拆息按揭計劃，實際息率為2.1厘，比封頂息率2.5厘供款的實際息率相差40點子，每月供款由4,486下降至4,287元，即相差199元或4.4%；全期利息開支亦由345,850元減少至286,219元，減少59,631元或17.2%。

經絡：或進一步調整優惠及回贈

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，雖然銀行體系結餘增加，市場資金漸趨充裕以及拆息續低，但在銀行審批按揭方面卻保持審慎，相信在風險溢價增加的情況下，銀行於按揭市場亦保持審慎，並且預計會進一步輕微調整相關優惠及回贈。