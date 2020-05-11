仲量聯行：首季亞太區地產投資跌34%　本港交投量跌逾七成

「新冠肺炎」疫情於全球各地擴散，仲量聯行指，由於疫情資金流入多個行業及資產類別，令亞太區商業地產投資，於今年首季放緩並按年跌34%；據仲量聯行最新數據顯示，亞太區地產交投正經歷急劇的收縮，令首季成交金額只錄得295億美元。

首季各主要商業地產市場均受到疫情的影響，但按年的投資變化則各異。仲量聯行指出，中國、香港及新加坡是亞太區中最受影響的市場，期內投資活動按年減少至少60%；南韓及日本則是受影響最輕微的市場，投資活動與去年相若或按年微升。

「新冠肺炎」疫情下，首季亞太區商業地產投資按年跌34%

該行指，期內零售物業投資成交量錄得最明顯的萎縮，按年減少39%，主要是因為實施封鎖及安全社交距離的措施；雖然海外及本地投資者對寫字樓物業的興趣仍然濃厚，惟儘管中國、日本及南韓有多項大型寫字樓資產出售，但交投量仍按年下跌35%。

至於酒店的交投按年減少22%；工業及物流物業的投資市場是首季亞太區中抗跌力最高的資產類別，投資活動按年增長達9%。

本港地產交投量按年跌逾70%

若分國家及地區，受「新冠肺炎」及社會爭拗而引致的經濟困局所影響，首季本港地產交投量按年跌74%；全幢物業成交量不多，而買賣雙方價格期望仍有顯著差距；至於中國首季投資活動顯著受挫，按年下跌61%。不少投資者延遲投資部署。不過大部份主要寫字樓交易已被當地企業以自用為目的所消化。

交投量或在下半年顯著反彈

仲量聯行亞太區資本市場部行政總裁Stuart Crow表示，疫情下亞太區首季交投下跌屬意料中事。投資者已因應不明確的經濟環境紛紛暫停投資活動，令交投量受到影響。他估計第二季的投資活動會繼續減少，交投量或會在下半年出現較明顯的反彈。