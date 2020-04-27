陽光房地產首季物業租用率95.9%　預告續租租金增長放緩或下跌

陽光房地產基金（0435）公布截至今年3月底止，2019/20年財政年度之第三財季營運數據。

於2020年3月31日，陽光房地產基金物業組合之租用率為95.9%，相對2019年12月31日所錄得的96.1%。寫字樓物業的租用率保持於95.6% ( 2019年12月31日: 95.7% )，而零售物業的租用率則錄得輕微下降至96.4% ( 2019年12月31日: 97.1% )，主要源自新都城一期物業 (「新都城一期」) 較高的空置率。

平均呎租49.3元

陽光房地產基金物業組合的平均現行租金於2020年3月31日為每平方呎港49.3元，而寫字樓物業及零售物業之季度續租租金增長分別為10.3%及2.5%。報告之數據反映陽光房地產基金物業位處的非核心商業區之寫字樓租賃需求相對穩定。

然而，該等數據亦顯示2019冠狀病毒病之爆發引致零售業營商環境格外困難。管理人預計續租租金增長放緩及/或出現負增長，將會較為主導零售物業組合，直至2019冠狀病毒病的疫情得以受控。

新都城一期租用率下跌

就陽光房地產基金主要寫字樓物業的營運表現而言，陽光中心在日益嚴峻的經濟形勢中展現其強韌性，租用率維持於96.4%，並錄得理想的17.1%之季度續租租金增長。與此同時，隨著涉及Strand 50低層的裝修工程接近竣工，租用率已改善至91.7%。

零售物業方面，新都城一期之租用率下跌至95.8%，而季度續租租金增長為1.4%。至於上水中心購物商場，其租用率維持令人滿意的96.3%；然而，鑒於零售業銷貨額的急劇下跌，租戶態度明顯更趨審慎，以致季度續租租金錄得1.3%負增長。