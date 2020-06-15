中環區甲廈空置率升穿5%　近7年新高

據中原（工商舖）統計，港島5個核心區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環及金鐘，5月甲廈空置率全部按月上升，其中一向以一盤難求的中環區甲廈最新空置率已升至5.05%，為近7年新高。

中原（工商舖）預測，隨著港版國安法逐步落實，為香港商業前景信心添加不穩定性，加上疫情仍然持續，料經濟復甦需時，下半年整體寫字樓市場審慎，需求仍有待觀察，預料核心區甲廈空置率將繼續上漲。

中環多幢指標商廈 相繼出現頂租盤

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，中原（工商舖）數據指出，整體港島區甲廈空置率為6.9%，較上月上升0.38個百分點，當中5個核心商業區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環及金鐘，5月份甲級商廈空置率均錄得按月升幅，幅度約0.19至0.51個百分點不等。當中最大升幅為銅鑼灣及中環區，銅鑼灣為5區中空置率最高，最新數字為8.73%；而過往空置率一直維持在1%至3%的中區亦「難逃一劫」，由3月時突破4.12%後，連續3個月持續向上更上升至最新5.05%，為2013年10月後首次錄得超過5%水平，當月空置率為5.16%。

陳續表示，現時香港商業環境面臨多種挑戰，包括中美關係一直未定、社會事件未停，疫情來襲，加上5月底港府突然宣佈將推港版國安法，各國陸續作出回應，美國更指會考慮取消香港特殊貿易待遇，令本港營商環境增添陰霾。市場陸續傳出企業「大搬細」、尋頂租等個案，如最新市場消息指，中環區多幢指標商廈相繼出現頂租盤，如皇后大道中9號、美國銀行中心，其中中環中心頂租盤多逾10個，涉及全層面積達2.5萬平方呎，半層逾萬呎，以至散單位亦在市場放租。如一個中層全層單位，租客從事旅遊業務，租用面積近2.5萬平方呎(未核實)，現以每月約175萬元放頂租，呎租約70元。

港島5個核心區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環及金鐘，5月甲廈空置率全部按月上升。﹙資料圖片﹚

料6月份港島甲級商廈空置率進一步上升

至於乙級商廈表現方面，陳雁樓指出，港島區整體空置率為6.12%，較4月份上升0.41個百分點，當中銅鑼灣、灣仔、中環及上環最新乙廈空置率都較4月份高，升幅約0.07至0.77個百分點不等。中區乙廈同樣為重災區，由4月約4.81%，急升至最新5.58%。反而上環區乙廈空置率按月輕微下調0.3個百分點，至5月約8.6%。

陳分析指，今年初新冠疫情來勢洶洶，經濟活動停頓，不少企業生意額嚴重受創，節省成本為各行各業當前目標，因而對寫字樓樓面需求不大；而一向租金高企的核心區指標商廈大受打擊，企業陸續計劃遷出主要核心商業區，物色租金較相宜的二線區域或新興商業區，不少更收縮規模，令近月港島各區甲乙廈空置率均直線上升；而隨著港版國安法於5月底推出後，香港商業地位有所影響，陸續出現大型企業退租及頂租樓面情況，預計此情況於未來數月只會有增無減，相信6月份港島甲級商廈空置率會進一步上升，租金會持續受壓。