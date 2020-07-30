港豪宅樓價每呎3.4萬元　按年跌6.8%　仍冠絕全球

本港豪宅樓價仍然貴絕全球！第一太平戴維斯今（30日）發表世界主要城市住宅價格指數，報告指，受新冠肺炎持續影響，嚴重破壞全球房地產市場，優質住宅的資産價值平均下跌約0.5%。而香港豪宅上半年樓價雖跌約4.2%，較去年同期更跌6.8%，但每平方呎樓價仍要4,440美元（約34,408港元），冠絕全球。

該行香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，近期本港豪宅買賣市場氣氛有所回升。尤為顯著是5,000萬至2億港元的市場，約5%的折扣足以吸引買家。鑒於疫情反覆爆發以及不確定的政治形勢，一眾買家亦將海外房地產納入投資考量。

28城市中僅8個樓價按年錄升幅

該行指，上半年調查的28個城市中，只有8個城市的優質住宅價值按年錄上升，該行估計是受惠於區內需求及供應有限。當中，以首爾按年錄13.8%升幅居榜首，其次為柏林的7.4%及莫斯科的5.6%。該行指，莫斯科的優質住宅物業受到當地需求帶動，疫情也拖累油價及俄羅斯盧布，加劇資金流入樓市。

中國方面，因需求上升以及央行信貸寬鬆，部分城市樓價向上，包括深圳、杭州及上海，按年樓價分別升幅2.0%、4.9%及3.4%。但北京及廣州則分別下跌2.1%及0.9%。另孟買樓價按年錄13.7%跌幅屬最大。

悉尼、香港及曼谷的樓價均受疫情影響而有所下跌。（資料圖片）

萊坊：第二季全球豪宅樓價按年升0.9% 香港按季跌1.6%

另一份針對全球豪宅表現的報告，萊坊昨日發表今年第二季全球城市豪宅指數，該指數追蹤全球45個城市的豪宅樓價。截至今年6月，全球豪宅樓價按年平均上升0.9%，較今年3月2.3%的按年升幅低，增幅為2009年第四季以來最弱。

次季香港豪宅樓價與上一季相比下跌了1.6%，較首季2.6%的按季跌幅略為收窄。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒表示，儘管今年第二季市場有些不利因素，但香港的豪宅樓價仍然保持相對穩定。在低息口環境下，香港仍然是全球豪宅住宅物業交易最活躍的市場之一，買家繼續尋求較實惠的交易。由於市場供應有限，而現有業主持貨力強，萊坊預期豪宅樓價將保持堅挺。

至於其他地區，截至今年6月，澳大利西亞和北美的豪宅樓價韌性最強菲律賓馬尼拉、東京和首爾為亞洲表現最好的豪宅市場，斯德哥爾摩、日內瓦和巴黎的豪宅升幅在歐洲名列前茅。儘管如此，在今年3月到6月，上述六個城市中，有五個的豪宅樓價持平或下跌。