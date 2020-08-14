跑馬地單幢盤月內上樓書 主打開放式一房

疫市下豪宅區將有新樓盤推出。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，跑馬地桂芳街8號單幢住宅項目EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，將於8月內公布樓書，料最快下月推出。項目樓高26層，提供139伙，戶型包括開放式戶及一房戶，實用面積由250餘呎至450餘呎，預計只會把一半單位約70伙推出發售，餘下一半單位則保留作收租。

跑馬地桂芳街8號住宅項目EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，將於8月內公布樓書。

她又透露，今年初以約12.12億元向新世界發展（0017）購入上述項目，隨後作出翻新。

對於香港樓市，她認為，雖然市況受到疫情影響，但房屋供應短缺，集團看好香港樓市前景，料樓價可繼續向上。

中原地產東半山跑馬地及大坑高級營業董事蔡佩芳指出，桂芳街8號住宅項目提供的單位，實用面積至少逾200方呎，目前區內住宅呎租約69至100元，料該項目回報可達2.5厘至3厘。

半數單位保留收租

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2020年上半年，港島區錄得357宗一手成交，佔全港一手成交比例僅5.8%，正反映港島區新樓供應短缺，選擇稀少，嚴重供不應求。

陳氏預計，即使全球於疫情威脅下，經濟活動受阻，但對樓市有利的基礎因素不變，市民紛投資實物以對抗貨幣貶值，令香港物業市場於2020年上半年，仍見相當穩健，中原城市領先指數CCL上周報180.74，年內樓價仍錄得1.4%的升幅。

他預計，待香港疫情進一步緩和，樓市反彈力將一如5、6月般驚人，CCL有望於第四季挑戰歷史高位。