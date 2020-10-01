各大商場推中秋優惠吸客　華懋如心廣場抽獎禮品逾30萬

中秋佳節連周末長假期，多個商場推出不同優惠吸客。其中，華懋集團旗下荃灣如心廣場商場一期及二期 （NINA MALL 1 & 2）推出「秋日狂賞大抽獎」，獎品有名貴腕錶、品牌電子產品及家電產品等，名額逾200名，禮品總值逾30萬元。

消費滿100元即玩大抽獎

由即日起至11月1日期間，免費成為NINA CLUB會員即可參加大抽獎，會員於如心廣場商場以電子貨幣消費滿100元，憑14天內單一有效商戶發票，連同相符的電子貨幣付款交易存根，可於商場禮賓部或透過NINA CLUB手機應用程式，兌換NINA CLUB積分，及參加「秋日狂賞大抽獎」一次；消費金額滿港幣200元，即可參加兩次，如此類推。

優惠詳情。

而於NINA CLUB會員推廣日，成功現場登記成為新會員，即可獲得NINA CLUB迎新賞，獲贈500積分。新會員於指定日子，更可獲贈如心廣場商場20元禮券或Green Common的20元禮券以及時尚環保袋。

新地十大商送美食禮券

另外，新地（016）旗下十大商場（apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場、新都廣場、新翠商場、置富南區廣場、利港商場、新鴻基中心商場、海港商場）推出「新地購物一站通」網上平台，包括逾100個潮流品牌及特色餐飲，時尚服飾、美容護膚、潮流家電以至商戶禮券低至一折以供選購。

另外，推廣期內透過網上平台外賣自取，消費滿80元即時減20元。 而The Point by SHKP會員（會員）憑即日訂單確認電郵，可額外獲20元美食禮券 ，回贈率高達50%。

港鐵三大商場 送商場現金券

而港鐵（066）公司旗下三大商場，德福廣場、青衣城及 PopCorn推出多重購物獎賞，由即日至2020年10月11日推出逛街、吃飯、看電影推廣活動。

MTR Mobile App 登記用戶於即日至2020年10月11日期間，於三大港鐵商場內指定商戶累積消費滿1,500元，即送 200元港鐵商場現金券，包括100元時裝及美容類別及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別。

另即日至2020年10月15日期間，逢星期一至四晚上6時後於三大港鐵商場指定食肆堂食消費滿300元，可換領50元港鐵商場餐飲禮券或60元電影禮券。