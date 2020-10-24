一手成交破一萬宗　黃良昇：料全年登記量及金額創七年新低

中原地產發表報告，指截止至本月21日，今年一手私人住宅買賣合約登記暫錄10,453宗，總值1,218.8億元；今年首十個月一手宗數突破一萬宗水平，惟去年首5個月，一手登記已錄逾1萬宗。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年受疫症打擊令新盤銷售緩慢，預料今年全年一手登記約14,000宗及1,650億元，齊創2013年全年9,753宗及922.7億元後的七年新低。

本月一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得751宗，總值70億元。他預期整月約有1,000宗及100億元，將較9月的801宗及121.3億元，分別上升24.8%及下跌17.6%，以反映發展商陸續推售新盤，帶動一手交投重返1,000宗水平。

近日大圍新盤熱賣，以及市場有多個新盤推出，相信將刺激11月的一手登記繼續向上。

本月登記宗數最高的新盤為天水圍Wetland Seasons Park第3期，暫錄239宗，總值15.50億元；西營盤藝里坊‧2號錄103宗，排名第二位，總值7.62億元；將軍澳日出康城8期Sea To Sky錄75宗，位列第三，總值7.81億元。

天水圍Wetland Seasons Park第3期，暫錄239宗，總值15.50億元。（資料圖片）

二手樓市氣氛活躍 料成交金額創四個月新高

二手方面，截止至10月21日，10月二手私人住宅買賣合約登記暫錄得2,468宗，總值240.8億元，預料整月登記約3,800宗及360億元，將較9月的3,883宗及320.5億元，分別微跌2.1%及上升12.3%，金額將創2020年6月411.3億元後的四個月新高。

大型屋苑方面，截止至10月21日，10月份嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新村，分別暫錄42宗、27宗、25宗及14宗買賣登記。