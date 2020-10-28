新地東半山CENTRAL PEAK剛上樓書　53伙擬招標售　下周開現樓示位

「月月有樓賣」的新地（0016）旗下東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK，上年已取得入伙紙及滿意紙，現已屆現樓，今日剛上載樓書，涉53伙，將以招標形式出售單位，料下周初上載銷售安排。新地副董事總經理雷霆表示，項目籌劃時間接近十年。

參考附近豪宅價 料每呎7萬至10萬

雷霆續指，該豪宅樓盤位於傳統地段，戶戶珍貴，屬低密度住宅。定價參考近期開售的豪宅項目，呎價在7萬至10萬元以上。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將先推分層單位，下星期開放現樓示範單位，市民需帶同200萬本票到現場參觀示位。

大單位近三千呎 睇示位需200萬本票

CENTRAL PEAK第一期由5幢6層高的住宅組成，單位間隔方面，三房單位涉16伙，面積由1,649至1,684平方呎；四房單位涉24伙，面積由2,080至2,133平方呎；另設13伙特色戶，面積由1,723至2,962平方呎，主要集中在低層及頂層。

↓CENTRAL PEAK部分單位平面圖↓

明年初推元朗站上蓋項目

對於豪宅的走勢，雷霆表示近多個月，受社會事件及肺炎疫情影響下，交投較淡靜。但相信隨政府陸續放寬國內外的通關，年底交投將上升。而目前旗下持有不少新盤，仍未推售，雷霆指，如沙田瓏珀山、南昌站項目匯璽、元朗Grand YOHO將於年底前推售。而位於元朗站上蓋的項目，則於明年初推售。

新地於2011年以44.9億元投得司徒拔道地皮（前身為嶺南書院），樓面呎價達2.48萬元。