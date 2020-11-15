首置盤屯門天生樓三房799萬沽　3年明賺暗蝕逾20萬

由新世界於（0017）2017年推售的屯門天生樓（The Parkville），為旗下首個「新世代首次置業計劃」項目，當年選出15伙，供25歲至35歲、從未在港擁有任何物業的香港永久性居民上車，推售時曾引起社會關注。項目近日錄得一宗二手成交。

據利嘉閣地產首席聯席董事鄭偉延指出，屯門天生樓低層C室，實用面積575平方呎，為三房套房間隔，原業主最初叫價850萬元，經議價後減價51萬元，至799萬元易手，實用呎價為13,896元，即符合九成按揭門檻。

3年帳面賺約12.8萬 升值約2%

而原業主於2017年10月以786.2萬元購入該單位，持貨3年帳面僅賺約12.8萬元，物業升值約2%，屬於明賺暗蝕，扣除印花稅等雜費後，估計實際需蝕約20萬元。鄭偉延指出，原業主見買家為80後上車客，因而願意減價售出單位。不過，據知上述成交單位並非「新世代首次置業計劃」之內。

屯門天生樓於三年推出，賣點為協助新世代首置人士上車，當時發展商不單止代付從價印花稅、提供首10年漸進式供款法，項目的首期更低至樓價7.5%，買家最平只需付44萬元首期便可上車，還款期可達40年。故當時推出15伙，接獲近1,200人申請，超額近80倍，首輪認購時，約半小時單位已獲全數認購。