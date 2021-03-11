政府產業署標售港島薄扶林、半山等五個宿舍物業　下月9日截標

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近月豪宅市場屢錄高價成交，政府持有位於港島豪宅地段的宿舍物業，亦趁勢推出招標。政府產業署公布，旗下薄扶林碧瑤灣、半山麥當勞大廈及寶城大廈、大坑愉富大廈，以及北角慧雅閣，合共5個前政府宿舍物業，將以招標形式推出，截標日期為4月9日。該批物業分別包括一個住宅單位及一個車位。

麥當勞大廈、寶城大廈月租高逾5萬

其中，兩個單位以交吉形式推出，包括半山麥當勞道6至8號麥當勞大廈3樓B室實用面積約2,302平方呎，連一車位，該單位在2018年5月至2020年5月曾以每月約5.9萬元租出，當中包括每月管理費3,810元。

另一個交吉物業為同區寶珊道10及12號寶城大廈8樓B1室連車位，實用面積約2,410平方呎。單位在2018年3月至2020年3月曾以每月5.69萬元租出，當中管理費佔5,889元。

碧瑤灣、愉富大廈、慧雅閣連租約招標出售

其餘三個物業則以連租約形式出售，惟該署未有透露租金水平。包括薄扶林碧瑤灣41座5樓連車位，實用面積約2,078平方呎；大坑春暉道8號愉富大廈A座11樓2室連車位，實用面積約1,570平方呎。

餘下一個為北角慧雅閣A座1樓A-2室及低層地下車位，實用面積約1,828平方呎。

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