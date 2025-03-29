【星之谷】「擬租金收入」套現遭銀行落閘　業主4招自救

業主遇上資金周轉需要時，可以將物業按揭套現——就算名下出租物業尚未成功租出，亦可透過申報「擬租金收入」 ，提升借貸能力。然而，有近月被炒魷的業主申請按揭套現時，有銀行不承認「擬租金收入」，直接拒批申請，到底銀行理據是甚麼？業主又如何解圍？



李先生（化名）最近不幸被公司炒魷，目前僅靠儲蓄過活，為免坐食山崩，他計劃搬回去與父母同住，自住單位則放租，同時向銀行申請套現一筆資金應付日常開支，並且以「擬租金收入」作為入息。

套現申請不獲銀行接納

事與願違，李先生的套現大計不被銀行接納。原因是李先生目前沒有工作在身，加上單位未租出，實際上是沒有任何收入。銀行為了平衡風險，拒絕承認李先生的「擬租金收入」，由於入息要求不過關，按揭申請亦觸礁。

面對如此情況，李先生一時都相當徬徨，不過筆者認為仍有解決辦法，並提供四個方案。

4招突圍獲得銀行貸款

首先，市場上仍有個別銀行願意承接李先生的套現申請，並以其單位的「擬租金收入」作為入息，按揭利率與其他銀行一致，亦提供按揭現金回贈。

其次，李先生可邀請另一位有收入的近親作為共同借款人，一起申請按揭套現。這樣的話，銀行就會接納將李先生名下單位的「擬租金收入」計算為入息，再加上近親收入，套現能力將會大增。

其三，盡快尋求租客承租單位，這樣就可以名正言順地申報租金收入。不過要留意，雙方簽訂的租約需要打釐印，租金才會以8折計算入息，否則只能計6折至7折。另外，部分銀行會要求提供幾個月的租金入賬紀錄，李先生在申請按揭時應了解不同銀行的處理方法。

最後，如果李先生的物業已經供完，亦可考慮以「資產審查」方式將物業重按，即使李先生手上只有一個物業，沒有其他資產，個別銀行也能提供物業估價的5成按揭貸款，而且毋須審批入息，相信能幫助李先生解燃眉之急。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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