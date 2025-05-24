星之谷｜銀行staff plan非完美　轉按的三大挑戰與應對

在銀行工作有一項福利，就是可用員工按揭計劃（staff plan）去買樓，利率可低於1%、審批速度快，貸款額最高達員工月薪100倍，但staff plan並非完美，特別是近期有銀行重整架構，有staff plan在身而又不幸被裁的員工，需要將按揭計劃轉走，但轉按過程中可能遇到三大挑戰，應該如何拆解？



當銀行員工被裁員時，員工的staff plan就需要在限時內償還，一般應對方法是在原銀行申請普通按揭，即俗稱為「街plan」，又或者將按揭轉按至其他銀行，兩者皆需要重新審視業主的入息。由於員工已被裁走，如何證明自己有能力供樓是一大挑戰。

新工一個月糧單可批

當然，在銀行界打滾的都是專業人士，只要找到下一份工作，即使只有一個月的固定月薪紀錄，申請按揭也有機會獲批，但前題是新工作的性質與舊職相近，例如轉到另一間銀行工作，才會被銀行接納。

即使能夠迅速再就業，業主亦可能要考慮按揭成數的困難。由於staff plan可以讓貸款人借足10成按揭，而轉按至其他銀行或「街plan」，則最高只能借8成按揭，意味着轉按時，貸款人需要補上兩個按揭的差額；特別是近兩、三年樓價從高位回落，物業估值調整，進一步提高轉按的難度。

業主的流動資金不足以補按揭差價，可考慮將物業轉按至私營按保公司，後者可以為轉按人士批出最高9成的按揭貸款，令業主需填補的差額資金較少。而且私營按保公司接納非固定收入作為入息，而銀行界部分職位需「跑數」，如新工有6個月以上的佣金收入，也能按每月平均數計算在內，成功通過按揭審批的機會大大增加。

原銀行或有體恤方案

假如未能轉按，又或者冇能力抬錢，就需要面對call loan危機，業主可能要被逼賣樓，或被銀行收回物業，成為銀主盤。不過，這只是最壞情況。過去有銀行會提供較為體恤的方案，容許被裁員工繼續保留staff plan供樓一段時間，雖然會加息，但毋須重新審查入息，讓員工有足夠時間過渡。

事實上，銀行staff plan雖然低息，但staff plan由於按揭成數高，往往是負資產的高危分子；而一般銀行按揭計劃設有現金回贈及高息存款掛勾戶口（mortgage link），這些優勢都是staff plan不具備的，故staff plan並非唯一選擇，特別是在工作前景未明的情況下，銀行職員更應及早防備，盡早轉走Staff Plan，不要等收到「大信封」才有所行動。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

