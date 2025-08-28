太古柴灣海德園入場641萬起　折實呎價1.5萬起　臨海盤掀搶購潮

在港島東發展成熟的住宅版圖中，大型臨海新盤供應近乎絕跡。太古地產推出「海德園」（THE HEADLAND RESIDENCES），不僅是柴灣區逾20年來罕見的大型住宅項目，更是港島東近年唯一的新盤供應。此項目以850伙單位規模，填補了區內長期缺乏高端住宅的空白，其稀缺性與地段潛力，注定成為市場焦點。



港島東廿年唯一新盤 投資價值顯而易見

海德園提供 850 個單位，多達25種不同戶型，涵蓋1房至4房及豪華特色單位，標準單位實用面積介乎約400至1,400平方呎，滿足不同住客需要。項目第一期期提供 592 個單位，主打寬敞的2房及3房戶型，採用智慧型布局，廳房同向設計，近九成單位設有觀景轉角窗，將窗外山海景致與都市繁華引入室內。

太古地產近年來專注於豪宅市場，海德園是公司十多年來在香港規模最大的住宅項目，被譽為「十年一劍」之作。值得注意的是，與將軍澳、啟德等地段不同，港島東的大型新盤供應有限，區內累積了一定的換樓及置業需求。再者，港島東區住屋需求殷切，租金更是節節上升。

根據中原城市租金指數（CRI），7月份最新報128.14點，按月上升1.22%，連升3個月，創2018年8月以來新高，其中港島區CRI報122.03點，按月升2.07%，升幅是12個月以來最大，並創2019年11月後的逾5年半新高，距離2019年8月126.98點歷史高位僅差3.9%。

參考同區的藍灣半島，單是7月份，該屋苑租金按月升3.51%，租金回報率逼近4厘，遠勝定存利率，相信以豪華氣派為主的海德園，更顯投資價值。

交通與社區協同效應 港島東生活圈再升級

柴灣隨着政府活化工廈政策，該區逐步轉型為文創與生活並重的社區。隨着「高才通」計劃引入更多人才、優質校網、加上區內新盤供應長期匱乏之下，海德園以臨海優勢及太古品牌效應，正好瞄準這批追求星級居住體驗的買家及投資者的需求。

海德園座落於發展成熟的住宅社區，區內生活配套一應俱全。項目位處小學16校網及中學東區校網，擁有優質教育資源，包括港大同學會小學，更有法國國際學校為住戶子女提供國際化教育選擇。此外，區內設有高等教育科技學院THEi，開設超過20項多元化的應用科學課程包括不同的設計課程、酒店管理、健康科學等，致力培育新一代專才。

同時，海德園承接着太古城、太古坊的港島東「太古王國」的成熟配套，生活交通十分便利。項目設有 243 個住宅車位，以市區新盤來說比例較高，停車場更配備電動車充電基礎設施。

由屋苑出發，僅需一個燈位即可接駁東區走廊，約 10 分鐘直達太古坊及港島最大商場太古城中心，約 15 分鐘可抵達金鐘及中環核心商業區。而經東區海底隧道更可快速連接九龍東，無論前往西九龍高鐵站、香港國際機場或各個口岸均十分方便。

另外，海德園位處柴灣交通樞紐，基座設有公共運輸交匯處，結合周邊公共運輸設施，提供逾 40 條巴士及小巴路線連接各區，並擁有完善的港鐵網絡，由柴灣港鐵站前往太古港鐵站僅途經三個車站，只需時9分鐘。

軒公任達華搶灘投資柴灣 配套發展齊備

柴灣的蛻變，成就了今天的優勢。活化工廈政策將多座舊工廈已改造成創意工作室、共享辦公空間及本地品牌基地，吸引新世代的企業家進駐，為區域帶來活力與創新氛圍。知名人士如歌手張敬軒、藝人任達華、王丹妮，以及張智霖夫婦等，曾入手投資該區；一些知名新興品牌如 Bakehouse 和 Two Moons 氈酒蒸餾廠也陸續進駐，進一步彰顯柴灣的吸引力。

海德園更是坐享政府57億港元的基建紅利，包括柴灣水務署及教署總部大樓、柴灣政府綜合大樓及重建房屋項目，加上東區醫院及養和東區醫療中心的完善醫療設施，使區內基建更加全面。隨著太古品牌進駐柴灣區，海德園與太古坊、太古城及太古廣場等知名地標項目形成協同效應，進一步拓展住戶的生活圈，從港島延伸至全港各區。

Urban Resort概念破格 會所媲美五星酒店

若說地段是海德園的硬實力，那麼其以「Urban Resort」為主題的生活配套就是項目的靈魂所在。太古地產斥資打造佔地80,000平方呎的住客會所「CLUB HEADLAND」，整體規劃與建築設計由王歐陽（香港）有限公司主理，室內設計與會所設計則分別由 ARK 及 Conran and Partners 操刀，標榜「城市度假」體驗，更首創全港住宅項目中罕見的羅馬式高溫浴室（Laconium）——此設施常見於頂級酒店，乾熱設計適合不同年齡住戶，足不出戶即可享受媲美五星級酒店的奢華度假體驗。

項目延續太古地產在太古坊、MOUNT PARKER RESIDENCES 以及西半山「4A」（AZURA 蔚然、ARGENTA 珒然、AREZZO 瀚然及 ALASSIO 殷然）等高尚住宅項目的優秀設計傳統，配以創新與實用性為核心，採用大型玻璃幕牆，確保充足自然採光，融入自然元素，提升住戶的身心健康。

會所內30項設施覆蓋全齡需求：6.3米高攀爬繩網的兒童樂園Adventure Land、家庭健身室Gen-Fit Studio、25米泳池，甚至高爾夫球練習室與錄音室，幾乎將度假村的多元娛樂濃縮於一棟住宅之內。更難得的是，項目地面層還規劃了43,000平方呎公共綠化空間，與柴灣公園、小西灣海濱花園等戶外資源呼應，強化了「城市綠洲」的定位。

這種將會所提升至「度假級別」的策略，反映太古地產對高端客群的深刻洞察：在寸金尺土的香港，住戶愈發重視Staycation體驗，而海德園的配套正是切中這一需求，將日常居住轉化為持續性的奢華享受。

太古精準出手 硬件配套靚料上場

太古地產近年來專注於豪宅市場，海德園是該公司十多年來在香港規模最大的住宅項目，被譽為「十年一劍」之作。海德園的推出，無疑是太古地產對港島東發展藍圖的精準出手。從硬件設計到配套服務，項目處處體現「豪宅思維」，以稀缺性、度假式體驗及交通便利提升柴灣的宜居價值。

參考太古地產過往打造的MOUNT PARKER RESIDENCES及西半山「4A」系列，其品牌效應往往能吸引一批忠實捧場客。再者，港島東租金指數創5年新高，居住需求殷切，預期將帶動銷情。通過太古坊、太古城及海德園的協同發展，太古地產進一步完善其在港島東打造的商業、住宅及休閒現代化生態圈。

