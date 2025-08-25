聯儲局暗示下月減息　十大屋苑周末8宗成交　按周反彈1倍

十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周回升1倍，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暗示下月減息，消息刺激一手新盤交投暢旺，周六單日錄得近150宗一手貨尾成交，當中以黃竹坑鐵路盤銷情一枝獨秀。二手交投亦同步回升，加上天氣穩定，未有強風大雨，吸引買家再次出動睇樓，交投重回正軌，料二手交投持續向好。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末僅錄得1宗成交，比上周末少1宗，成交單位為高安閣高層H室，實用面積582平方呎，採兩房間隔，望商廈玻璃幕牆景，最新成交價850萬元，折合實用呎價14605元。據了解，原業主於2008年以485萬元買入該址，持貨17年，是次沽出單位賬面可獲利365萬元離場，升值75%。

太古城。

九龍區本周末打破悶局，四大屋苑合共錄得7宗交投。美孚新邨本周末錄得1宗成交，由中原促成，單位為4期百老匯街105號低層A室，實用面積496平方呎，採兩房間隔，單位座向東方，可享開揚市景，最初叫價500萬元，現微減至488萬元易手，折合實用呎價9839元。

美孚新邨

黃埔花園本周末交投暢旺，連錄4宗交投，平均實用呎價12834元。市場周末成交包括屋苑2期4座中低層H室，實用面積389平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西方，望內園遊樂場景，最新以545萬元成交，平均實用呎價314010元。據悉，原業主早於2004年僅以170.6萬元購入單位，持貨已21年，現轉手賬面可獲利374.4萬元，單位升值約2.2倍。

黃埔花園。

新界區三個指標屋苑均未錄得成交，沙田第一城本周末未有錄得成交，本月成交量維持14宗，平均實用呎價約13284元水平。區內平價筍盤早已被市場消化得七七八八，加上拆息回升，細價樓買家難免會靜待下月施政報告會否有新措施協助上車，令交投步伐略為放慢。