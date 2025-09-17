堅尼地道33號│已沽逾八成半　欲購從速 設計、校網成豪宅市場焦點

近期一手豪宅市場交投平穩，其中位處港島核心地段的堅尼地道33號，市場反應可謂相當不俗。項目由富合置業有限公司及The Development Studio聯手打造 ，集結了建築界翹楚巴馬丹拿集團（P&T Group），以及室內設計名師陳樂文先生與Studio Ella。項目並非單純的豪宅，更是一場融合歷史底蘊與現代設計的藝術實踐，其獨特的設計風格與傳統名校網優勢，成為了市場關注的焦點。



市場反應熱烈 開售至今已沽出逾八成半

堅尼地道33號於8月上至中旬推出共66個精選單位，開售以來市場反應熱烈，短短幾週已迅速沽逾八成半可供出售單位**，足見項目優越地段與卓越品質備受買家青睞，加上項目已屆現樓，可以即市入住或放租，現僅餘有限優質可供出售單位**待售，機會難得，勿失良機。

光影與景觀的合奏

堅尼地道33號的建築設計由著名建築公司巴馬丹拿集團（P&T Group）操刀 ，其設計完美揉合了現代優雅與周邊的景觀。整個項目的建築外觀極具標誌性，其採用了突破性的「折疊式立面」設計，透過俐落的線條與角度變化，不僅為寧靜的社區增添了獨特的個性，更為室內引入自然採光，同時拓寬了景觀視野。

外牆運用了如鋁質飾板和全景玻璃幕牆等現代物料 ，營造出流暢而簡約的視覺效果，與周邊環境形成和諧而獨特的對比。匠心設計的落地觀景窗戶與露台 ，各單位可飽覽不同景觀,包括寶雲山的翠綠山巒以及灣仔、跑馬地及渣甸山的城市景觀。

源自歷史底蘊的「家」之氛圍

項目內外設計可說是一絲不苟，其室內設計靈感源自地段深厚的歷史底蘊，旨在營造一個兼具連繫感與寧靜感的和諧空間。由著名設計師陳樂文先生與(就裝修單位而言)Studio Ella精心聯袂打造。令每一處細節通過材質、光影與空間的互相協調，構築出現代雅致的居住體驗，強調營造「家」的氛圍。

有別於充滿現代感的外觀，室內空間大量選用了溫潤的天然木材與石材，這種與建築外觀形成舒適對比的設計，為居住空間注入了溫暖與親和力。設計師透過對家具、藝術品與擺設的精心策劃，巧妙地將經典的雅緻格調與現代美學融合，不僅彰顯卓越工藝，更演繹出一種歷久彌新的尊貴生活品味。

歷史與繁華的交匯點

卓越的設計植根於其獨特的地段，堅尼地道33號坐擁灣仔區東半山成熟社區的核心優勢。堅尼地道建於十九世紀末，以第七任港督堅尼地命名，歷史悠久，沿路綠樹成蔭。前行政長官辦公室及香港視覺藝術中心均坐落於此，文化氣息與尊貴氛圍不言而喻。

堅尼地道33號坐擁香港罕有的半山尊貴地段，既享有半山區的寧靜私密，又與都市繁華保持恰到好處的距離。項目毗鄰煥然一新的皇后大道東、星街小區及利東街等時尚熱點，區內特色小店、餐廳及文化地標林立。四通八達的交通網絡更可快速連接金鐘、中環核心商業區及銅鑼灣購物天堂，都市精彩生活觸手可及。

動靜皆宜的專屬空間

堅尼地道33號的設計，最終是為了服務住戶的優越生活。在休閒設施方面，項目設有專屬住客會所。當中包括設備完善的健身室，配備頂級器械 ，滿足全方位鍛煉需求；靜謐休閒廳設有商務辦公區與閱讀角落 ，讓住戶處理公務、閱讀或純粹放鬆心情的休閒廳。另外，會所設有多功能宴會廳，並配備專屬廚房，更連接寬敞的戶外陽台，靈活空間可隨心變成為私人派對場地或家庭聚會場所，讓住戶享受完美的社交生活。

除了交通與休閒，項目的周邊生活配套亦相當齊全 。沿著堅尼地道前行便可抵達香港公園，或向上走片刻即達寶雲道健身徑，享受綠意盎然的悠閒時光。醫療設施方面，區內設有律敦治醫院及鄧肇堅醫院、聖保祿醫院及養和醫院等多間著名醫院，提供健康護理支援 。

項目最大的賣點之一，必然是其頂尖的校網。堅尼地道33號坐擁香港最負盛名的校網之一(小學屬12校網，中學則為灣仔區校網 )，區內傳統名校林立，包括皇仁書院、聖保祿學校、瑪利曼中學及香港華仁書院等，為下一代提供優質的教育環境 。

