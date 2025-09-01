十大屋苑周末錄7宗成交、微跌1宗　太古城、康怡、海怡齊「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少1宗或12.5%，零成交屋苑有6個，成交集中於新界，共5宗，嘉湖山莊錄得4宗成交，為十大屋苑中最多，九龍錄得2宗成交，港島零成交。總結8月，十大屋苑共錄得159宗成交，較上月減少20.5%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場保持靠穩發展，最近港島區有多個新盤低價開售，九龍區亦有貨尾盤減價，令二手成交稍為受壓，新界區二手成交則維持活躍。市場憧憬下月有好消息出台，包括聯儲局減息、施政報告再推「甜招」等，預計多重利好將進一步推動樓市回暖。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區三個指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末均未錄成交。港島東有新盤低價開售，搶去二手市場部份購買力，加上聯儲局議息在即，施政報告亦快將公布，部份買家入市態度轉趨觀望，以靜制動，導致區內二手成交放緩。康怡花園本周末未有錄得成交，已連錄5個周末「捧蛋」，本月累計僅錄得11宗成交，按月減少45%，平均實用呎價約12074元，按月亦回落2.7%。

太古城。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為吉利徑6號高層D室，實用面積670平方呎，三房間隔，開價680萬元，減價20萬元，獲用家以660萬元承接，實用呎價9851元。原業主於2010年6月以421萬元購入單位，持貨15年，現轉手賬面獲利239萬元，單位升值57%。總結8月，美孚新邨共錄得26宗成交，平均實用呎價9982元，分別較7月上升18.1%及4.2%，價量齊升。

新都城本周末錄得1宗成交，按周無升跌，新成交為2期9座高層B室，實用面積363平方呎，兩房間隔，以528萬元沽出，實用呎價14545元。屋苑本月共錄得11宗成交，較上月減少15.4%，平均實用呎價則按月微升0.3%，本月約13291元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，為52座高層C室，實用面積304平方呎，兩房間隔，以435萬元易手，實用呎價14309元。總結全月，屋苑共錄得18宗成交，平均實用呎價約13307元，分別按月回落21.7%及1.2%。

嘉湖山莊本周末連錄4宗成交，較上周末零成交大幅增加，宗數創9周高位，本月累計錄得27宗成交，較上月24宗增加12.5%，平均實用呎價亦見上揚至8498元，按月升2.9%。