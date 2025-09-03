啟德柏蔚森II現樓示範單位曝光　周六招標101伙兩房戶｜多圖

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森II」，今日（3日）首度開放現樓示位參觀。項目最新落實於本周六起招標發售101伙兩房單位，分別位處第二座及第三座。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自從去年推售至今累售約663伙，共套現46億元。

目前項目已屆現樓落成，有鑑於銷情理想，項目落實於即日開放示範單位予公眾，並於本週六以招標形式發售新一批101伙單位，分佈於第2座及第3座。當中83伙為兩房戶型，9伙為兩房一套間隔，其餘9伙為兩房連書房間隔，大部分單位前臨遊艇海景。

前迎維港海景 採用「煙花」主題

是次發展商開放了1伙兩房連裝修及1伙兩房交樓標準示範單位。首先為第3座20樓K室連裝修示範單位，實用面積393平方呎，屬兩房間隔。由於單位前迎維港海景，所以單位佈置選用「煙花」為主題，空間基調選用溫暖大地色系，融入淡木、紋理地毯及具工藝感的傢俬。單位樓高3.2米，區域分明，飯廳餐桌旁是開放式廚房，靠近露台的位置是客廳，利用地毯的紋理烘托主題氛圍。

兩間睡房窗戶同樣享有維港景觀，睡房設計延續客廳及飯廳主調色彩與線條細節， 並善用凹位打造開放式衣櫃 ，配以小邊几創造私密空間。另一房間設計以明亮色調配合展示層架 ，工作桌靠近窗戶，無礙住戶欣賞窗外景色 。地毯採用特色效果劃分閱讀區，並以開放式展示層架突顯空間感。

大門裝配專利三合一智能門鎖

另一伙無改動單位為第3座20樓H室 ，實用面積385平方呎 ，屬於兩房間隔 。單位內設多項新世界發展專利或註冊的設計，包括單位大門裝配了有專利的三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或 Artisanal Living 應用程式解鎖。玄關另設收納櫃，可同時收納鞋及雨傘，並預留手機充電位置。旁邊更有連身鏡方便住戶整理服裝穿著。

單位樓高3.2米，客廳及飯廳間隔方正分明，易於擺放傢具。地板選用意大利木紋瓷磚 。落地鋁框玻璃趟門連接39平方呎的露台及工作平台。露台配備意大利品牌洗衣乾衣機 ，並足夠預留空間放置小型家電。

開放式廚房設計實用，設有USB-C接口及電插座、藍芽喇叭及LED燈13等。廚房內更配備了歐洲名牌家庭電器，包括Siemens嵌入式雙門雪櫃、嵌入式電磁爐等。

+ 1