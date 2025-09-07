塔巴8號風球｜颱風周末十大屋苑7宗成交　九龍區3個屋苑「捧蛋」

【8號風球／天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／塔巴】十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周持平，零成交屋苑有6個，成交集中於新界，共6宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末打風，令部份買家暫停睇樓，拖慢成交。然而，市場普遍預期聯儲局會減息，同時憧憬施政報告會有利好樓市措施，故市民置業熱潮不減，尤其新界區買賣交投持續活躍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城周末錄1宗成交，全月累錄4宗。成交單位為耀星閣中層F室買賣成交，單位實用面積582呎，向正南園景，兩房則王間隔。

業主於今年5月以880萬放盤，獲用家客追價以886萬承接，折合實用呎價15,223元。據了解，原業主於2023年3月以830萬買入單位，持貨2年，是次轉手帳面獲利56萬，期內升值6.7%。

太古城。

九龍區方面，3個屋苑均未錄成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨今個周末未錄成交，天氣轉差，令區內睇樓氣氛平平，拖慢交投。

美孚新邨

新界區方面，三個指標屋苑中均錄成交。買家憧憬月中減息及施政報告有利好樓市消息，沙田第一城承接上月良好氣氛，本周末錄2宗成交，全月累錄8宗。

成交包括18座高層E室，實用面積504平方呎，3房間隔，有少量河景，最新以655萬元成交，折合實用呎價12,996元。據了解，原業主於2018年以876萬購入，持貨7年，今次轉售賬面蝕讓221萬元或約25%。

沙田第一城

嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，全月累錄4宗。成交單位為賞湖居1座低層C室，實用面積551平方呎，3房間隔，向南，望街景，最終以428萬元成交，折合實用呎價7,768元。

據了解，原業主於2013年以273萬元購入單位，持貨12年，是次沽出賬面獲利155萬元，升值56.8%。

嘉湖山莊（香港01相片）

映灣園本周末錄得3宗成交，平均實用呎價9683元。成交包括10座低層H室，實用面積927平方呎，3房1套間隔，成交價853萬元，平均實用呎價9202元。據了解，原業主於2011年以478萬元購入單位，持貨14年。是次轉手賬面獲利375萬元，單位升值78.5%。

另一宗成交為15座低層E室，實用面積544平方呎，2房間隔，最新以537萬元成交，平均實用呎價9871元。據悉，原業主於2011年以258萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利279萬元，單位升值約1倍。

第三宗成交為6座高層G室，實用面積737平方呎，3房間隔，現以748萬元成交，折合實用呎價10149元。