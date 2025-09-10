施政報告前瞻｜瑞銀︰400萬至600萬樓減免印花稅　可能性屬中等

香港政府將於下周三﹙17日﹚發表2025年施政報告，瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉預測，對於價值在400萬至600萬元之間的住宅物業減免印花稅的可能性適中，因為估計的年度稅收損失將少於20億元，遠低於政府一年土地收入170億至700億元。另外，該行也預計更多的措施會出台吸引更多內地旅客來港，亦可能加快北部都會區的發展。

在房地產領域，瑞銀預期重點關注的範疇包括可能對價值介乎400萬至600萬元的住宅物業減免印花稅；有關「資本通買樓」計劃的最新進展；進一步放寬「資本投資者入境計劃」下住宅物業的合資格範圍；措施以吸引更多內地旅客來港；加快北部都會區的發展；有關「房託通」的最新消息。

倘400萬至600萬樓減免印花稅 年少收20億稅

瑞銀認為，對港幣400萬至600萬元物業的印花稅減免（由現時的1.5%至2.25%降至一律100元）的可能性屬中等。估計每年稅收損失少於港幣20億元，與2023至2025年間每年錄得的港幣140億至700億元土地收益相比，屬相對較小的金額。該價位的物業目前佔整體市場成交量的32%。針對性印花稅減免有望進一步刺激市場成交量，加快行業去庫存，並支持土地銷售。值得注意的是，自2025年2月印花稅減免後，港幣400萬元以下物業的成交量年初至今已上升40%，達11,663宗。

瑞銀認為進一步放寬「資本投資者入境計劃」下豪宅投資限制的可能性屬中等。（蔡偉南攝）

「資本通買樓」短期內未必推出

另外，瑞銀於7月31日首次指出「資本通買樓」計劃的潛在影響，當時財政司司長宣布政府正與內地部門合作，研究放寬跨境資金轉移限制。儘管仍有許多細節需商討，該行不預期該計劃會在短期內全國推行。不過，任何政策更新都有可能釋放因美國加息而受壓的本地潛在需求。

另一方面，瑞銀認為進一步放寬「資本投資者入境計劃」下豪宅投資限制的可能性屬中等，目前該計劃僅涵蓋港幣5,000萬元或以上的物業。

吸引更多內地旅客以支持本地零售

香港政府亦可能致力吸引更多內地旅客，以支持本地零售業。繼「粵車南下」計劃推出後（每日配額為100輛內地車輛可進入香港市區），瑞銀預期「多次往返」個人遊簽註可能擴展至深圳以外的大灣區城市居民。該行們亦預期北部都會區的發展將繼續成為施政報告的重點，並會加快相關發展措施。此外，政府可能會公布「房託通」的最新推出時間表。