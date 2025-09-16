東日物業創建　引領日本民宿投資熱潮　開啟財富新機遇

日本旅遊業持續蓬勃發展，旅客數目屢創新高，點燃了海外投資者對日本物業市場的無限熱情。對香港人而言，日本不僅是旅遊勝地，更是心目中的「第二家園」，單純的旅遊體驗已無法滿足其多元追求。近年來，越來越多港人投身日本房地產市場，投資熱潮勢不可擋。在這股浪潮中，東日物業創建憑藉前瞻眼光與卓越實力，脫穎而出，成為日本民宿投資領域的領軍品牌。



以投資者視角 開創市場新格局

東日物業創建董事總經理Christine Kwong表示，物業投資市場環境瞬息萬變，固守傳統經營模式已不足以應對挑戰。「我們的創始人本身就是資深投資者，他的遠見引領我們將投資者視角融入每個項目。從物業買賣、開發項目，到運營日本民宿訂房平台TYBnBBooking.com，我們始終秉持這一理念，這正是我們在激烈競爭中脫穎而出的關鍵。」

深耕市場 數據驅動穩健回報

在競爭激烈的物業投資行業，僅憑敏銳的投資頭腦不足以傲視群雄。東日物業創建的獨特優勢在於對日本物業市場的深刻洞察與持續深耕。Christine強調：「我們始終以投資者回報為核心目標。作為開發商與民宿營運者，我們結合多年市場交易經驗與數據分析，深入研究市場趨勢、旅遊租賃需求及每晚租金的合理定價等關鍵數據。我們整合開發與營運的雙重角色，通過數據驅動的決策和創新設計理念，打造價格合理、設計獨特且出租率高的物業項目，為投資者提供穩定且具吸引力的回報。」

獨特設計 優質服務贏市場青睞

在民宿行業以高性價比為核心的競爭中，東日物業創建開發的民宿項目以獨特的設計、優越的出租表現脫穎而出，深受投資者青睞。Christine分享了一段難忘經歷：「曾有一位旅客在凌晨兩點因急性闌尾炎劇痛求助。我們的管理團隊迅速反應，專人陪同她前往醫院，直至清晨處理完畢。事後，旅客對我們的專業服務讚不絕口。這類事件促使我們持續優化服務，增加人手並提升管理效率，確保投資者獲得穩健回報的同時，為顧客提供卓越的入住體驗。」

從代理到開發商 開啟多元未來

從物業代理轉型為開發商及民宿營運者，東日物業創建在日本市場深耕十年，奠定了堅實基礎。談及未來發展，Christine表示：「我們將繼續專注民宿業務，積極開發不同地區、類型、風格及規模的項目，從小型單位到特色設計，同時持續收購和開發優質物業，滿足多元化市場需求。」

然而，東日物業創建並未止步於此。Christine補充道，「公司正拓展業務版圖，除地產開發與民宿營運外，還計劃探索更多配套服務。例如，我們已投資車隊服務，提供司機及其他配套服務，結合當地旅遊活動熱潮，為顧客打造媲美酒店的高端體驗。」

科技賦能 引領行業新趨勢

在日本旅遊業的黃金時代，創新科技成為東日物業創建的另一利器。Christine表示，「我們的日本民宿訂房平台TYBnBBooking.com已融入先進AI技術，通過大數據分析市場出租趨勢及最佳定價策略，實現投資回報最大化。民宿管理團隊利用這些技術優化訂房與定價策略，確保為投資者創造最佳效益。未來，我們將引入更多AI技術，提升服務效率與精準度，並升級智能化管理系統等硬件設施，滿足顧客對便捷與優質體驗的新需求。」

東日物業創建以深耕市場的專業、數據驅動的決策與創新思維，持續引領日本民宿投資風潮，為投資者與旅客開創無限可能。

