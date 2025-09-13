【星之谷】離奇高薪、轉賬混亂、僱主詭秘 申按揭遭刁難如何自救?

樓市稍為回復生氣，不少買家開始撈底，但按揭申請在買樓過程中，不時成為出現絆腳石。最近有準業主在新盤收樓之際申請按揭，由於其剛剛「轉field」，其工作薪金、公司背景和銀行轉賬紀錄接連遭到銀行質疑，繼而被拒絕按揭申請，險導致物業交易受阻。



馬先生（化名）兩年前買入樓花，今年年中收樓，他打算向銀行申請8成按揭，貸款額約700萬元，由於他個人每月收入有近7萬元，銀行計算其供款與入息比率能輕鬆過關。

薪金波動及公司背景遭質疑

不過，銀行在查核他的職業時，發現他兩個月前剛剛轉工，而且舊工作只做了半年，雖然中間沒有空窗期，惟新舊工作的性質不同——舊工作是活動籌辦項目主任，新工作則是人力資源部經理，薪金又有大幅提升，因此引起了銀行懷疑。

另一方面，按揭保險公司審批時，又對馬先生新入職的公司的營運狀況存疑，結果一錘定音地拒絕其按揭保險申請。

事實上，馬先生過往的工作都屬於「project-based」，屬於自由工作者；而他現職則是一間廣告公司合約員工。一般而言，只要能提供3至6個月的糧單，甚至能夠提供稅單，申請按揭時一般都不會被銀行留難，奈何今次情況相當獨特，因此馬先生向筆者求助。

銀行轉賬紀錄混亂

筆者於是向馬先生介紹能夠接納其職業情況的銀行，但另一個問題又隨即而來。馬先生每個月發薪之後，都會立刻將薪金轉賬至多個戶口，銀行在審批時，赫然發現其出糧戶口經常分文不剩，覺得事有蹺蹊。

馬先生解釋指，他每月出糧後，需要找卡數、交租、向妻子提供家用，但由於他轉賬的數目繁多，銀行未能一一查證，擔心事主有隱藏債務未申報，即使申請7成按揭也不獲批。

可幸的是，馬先生最終獲私營按揭保險公司批出滿意的貸款額，物業亦順利成交，馬先生得以避免撻訂。不過，私營按揭保險公司始終保貴較高，而且只設P按，按揭計劃選擇有限，不宜過份依賴。

申請預批按揭可防患未然

回顧馬先生個案，其薪金、公司背景和銀行轉賬紀錄同時遭到質疑，問題同時出現才會令銀行和按揭保險公司在審批時感到「唔舒服」。其實馬先生可以透過按揭預批，及早發現並理順問題，包括提供穩定工作證明、簡潔清晰的轉賬紀錄等，申請按揭之路會平坦得多。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



