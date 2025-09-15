十大屋苑錄11宗成交　按周增57%　屬5周新高

十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周升57.1%，屬5週新高，8個屋苑錄成交，相當平均，區區均有成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末天氣晴朗，有利睇樓活動，近期市場利好消息增加，買家普遍憧憬聯儲局本月減息，加上預期下星期施政報告對樓市利好，部份準買家加快入市步伐偷步入市，帶動交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，成交單位為金楓閣中層D室，建築面積1029平方呎，實用面積922平方呎，3房連套房間隔，成交價1400萬元，折合實用呎價15184元，屋苑本月累錄8宗成交。

海怡半島本周末錄得1宗成交，成交單位為1座高層Ｅ室，實用面積532平方呎，2房間隔，經議價後以635萬元成交，實用呎價11936元，原業主於1997年以438萬元入市單位，現轉手賬面獲利197萬元，單位期間升值45%。

太古城。

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗買賣成交，新成交包括22座中層D室，實用面積687平方呎，3房間隔，日前以722.8萬元沽出，折合平均實用呎價10521元。原業主於1999年以392萬元買入單位，持貨26年，帳面獲利330.8萬元，單位升值84%。

藍田麗港城。（資料圖片）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交。成交單位包括美湖居3座高層H室，實用面積540平方呎，3房間隔，向東南，享遠樓景，開價約500萬元，最終以498萬元成交，折合實用呎價9222元。據了解，原業主於2013年以305萬元購入單位，持貨12年，是次沽出賬面獲利193萬元，升值63%。

本週末映灣園錄2宗成交，週末成交單位包括8座高層F室，實用面積550平方呎，2房間隔，議價後以558萬元將單位易手，折合平均實用呎價10145元。據了解，原業主於2018年以690萬元購入單位，持貨7年，是次沽出賬面蝕132萬元，蝕幅約19.1%。