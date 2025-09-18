施政報告2025｜樂風集團：期望政府擴大住宅投資額上限以配合需求

【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告。樂風集團創辦人周佩賢表示歡迎，當中預期未來高端住宅及商業物業的需求將持續增長。亦期望政府可進一步考慮擴大住宅物業投資額上限，以更好配合市場實際需求。



樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團對於施政報告一系列政策表示歡迎，相關措施有助進一步刺激市場需求、優化土地資源運用，推動地產以至各行各業在當前經濟環境下加速復甦。

外流資金流入香港、改善高端物業銷售環境

首先，政府宣布優化「資本投資者入境計劃」，反映政府積極聆聽業界對計劃的優化建議，相信有關政策調整將有助吸引更多高淨值人士及外來資金流入香港，促進市場流轉，提升整體投資氣氛。

她補充，過往部分潛在買家因政策限制而卻步，今次的調整為市場引入更多彈性，有助改善高端物業銷售及整體投資環境，預期未來高端住宅及商業物業的需求將持續增長，帶動市場成交量及價格穩步向好。集團亦期望，隨着相關措施逐步帶動房地產市場，政府可進一步考慮擴大住宅物業投資額上限，以更好配合市場實際需求，鞏固香港樓市的健康發展。

車場總樓面面積豁免符合城市規劃、提供更大靈活性

至於政府放寬私人發展項目中停車場總樓面面積的豁免安排，發展商如在地面興建不超過兩層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免，同時取消強制興建地庫停車場作為豁免條件的要求。

周佩賢認為，過往地庫設計的強制要求，往往增加工程難度及挑戰，是次政策則切合現時本地發展實際所需的「拆牆鬆綁」，特別是在土地資源極為緊張的市區項目中，地面停車設計可提供更大靈活性，同時節省相關建造成本，有助加快項目落實進度、提升項目回報及整體價值，同時符合現代城市規劃和可持續發展趨勢，尤其配合電動車充電設施等綠色元素，有助推動私人發展及整體城市建設邁向更高質素和更具前瞻性的方向。

樂風將繼續配合政府政策，積極尋求不同發展機遇，為市場帶來更多優質項目。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，基隆街1至15號項目擬合併重建發展，總投資額逾11億元。

過去政府為壓抑樓市過熱狂出包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅在內的辣招稅，不過在2023年11月宣佈減辣。

2023年宣佈樓市「減辣」

政府為針對近年樓市出現下行，在2023年10月施政報告宣佈為樓市「減辣」作出三大調整，當中包括將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。而當時反映樓價的中原城市領先指數CCL，在2023年11月份時報153.59點。

事隔4個月再全面撤辣 樓價仍插6%

事隔4個月後，財政司司長陳茂波2024年2月的在財政預算案中宣佈全面撤辣，表明所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

不過，減辣似乎未有對提振樓市起即時作用，參考中原城市領先指數CCL，在2024年3月初時的144.19點，反映在減辣至撤辣4個月內樓價仍下跌6%。

減辣至今近兩年 樓價不升反跌、輸逾一成

雖然政府為樓市全面撤辣，但樓價持續向下。政府為刺激樓市，財政司司長陳茂波在2025年3月的在財政預算案為樓市「加甜」，進一步放寬樓價400萬元或以下的住宅單位，印花稅由原先的6萬元，大幅降低99.8%減至100元並即時生效。

不過由2023年宣佈減辣至今已過去近兩年時間，但反映樓價的中原城市領先指數CCL仍然不升反跌，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%。

中原城市領先指數CCL在2023年11月份時報153.59點。

中原城市領先指數CCL在2023年8月份時報137.1點。

最早2010年推SSD壓抑樓市

至於回顧樓市辣招，最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。