新盤即日沽清、搶去二手客源　十大屋苑周末維持11宗成交

十大屋苑周末錄得11宗成交，按周無升跌，企穩雙位數交投量，美孚新邨表現最好，錄4宗成交，惟零成交屋苑仍增至4個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周五九龍城新盤即日沽清，今日亦有新盤減價3成推售，搶去不少二手客源；加上天氣不穩，周末期間有狂風驟雨，睇樓活動大減，市民多為下周的颱風做好防風準備，進一步影響二手交投。減息周期下，後市轉趨明朗，料颱風過後，交投會逐步向升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，海怡半島本周末錄得1宗成交，成交單位為13座低層C室，實用面積630平方呎，採三房兩廁間隔，擁東北商場景，最初開價800萬元，經議價後以768.5萬元成交，實用呎價12198元，原業主於1998年5月以395萬元入市單位，現轉手賬面獲利373.5萬元，單位27年間升值95%。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末連錄4宗成交，包括5期蘭秀道11號低楮D室，實用面積556平方呎，兩房間隔，座向東南方，望內園景，最新以533萬元成交，折合實用呎價9586元。原業主則於2000年1月以183萬元入市該址，持貨已經25年，是次沽出單位賬面可獲利350萬元離場，單位升值1.9倍。

美孚新邨

新都城本周末錄得3宗買賣成交，成交個案為2期7座中層B室，單位實用面積363平方呎，採兩房一廁間隔，代理為促成是次成交，不惜於惡劣天氣下送訂到深圳，終促成交投，獲用家以510萬元承接，折合實用呎價14050元。原業主於2011年8月以299萬元買入單位，持貨14年，現沽貨賬面獲利211萬元，單位升值71%。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城本周末錄得2宗成交，其中1宗為39座低層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，向東北，望街景，原先叫價428萬元，議價後以418萬元成交，折合實用呎價14718元。據悉，原業主於2013年以306萬元購入單位，持貨12年，現沽貨賬面可獲利112萬元離場，單位期內升值37%。

受天雨影響，嘉湖山莊本周末僅錄得1宗成交，單位為景湖居6座高層D室，實用面積543平方呎，三房間隔，剛以483萬元成交，折合實用呎價8879元。據了解，原業主於1995年以147.5萬元一手購入單位，持貨30年，是次沽出賬面獲利335.5萬元，升值2.3倍。