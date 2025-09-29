東日物業豪擲27億日圓收購5幢大阪大廈 瞄準2030賭場機遇！

日本旅遊業持續火熱，日圓匯率吸引全球旅客，核心區住宿一房難求。在大阪，酒店及民宿價格按年急升四成，不少熱門時段更需提前兩個月預訂。洞悉先機的東日物業創建，近年以獨資現金連環掃入大阪市中心五幢大廈，涉及近180個單位，斥資27億日圓（約 1.4 億港元）。東日物業創建董事總經理Christine Kwong坦言今次收購行動目標明確，是將所有單位改裝為民宿物業項目，迎接前所未見的旅遊業爆發期。



由自住投資到引入香港 洞悉日本樓市潛力

Christine 表示，東日物業創建的誕生，源於公司創辦人的親身投資經驗，她早於2012年便開始在全球物色具潛力的投資機遇，經過多番比較，最終選擇落腳日本。Christine解釋：「當時日本樓價相對平實，數十萬港元已足夠在東京置業，加上其房地產市場體系成熟、投資環境安全，是理想的選擇。」在親身投資買賣物業並獲得不錯的回報後，公司創辦人決定將這個機遇帶回香港，創立東日物業，為有興趣海外置業的投資者，提供一個可靠而優質的選擇。

東日物業創建董事總經理Christine（左）早於2012年便開始在全球物色具潛力的投資機遇，經過多番比較，最終選擇落腳日本。

東日物業創建由代理業務起家，憑藉多年來累積成交近2,000個單位的經驗，不但對日本市場有深刻理解，更打破行業常規，選擇「一條龍」的垂直整合營運模式，由施工、設計、材料進口以至平台管理都親力親為。Christine指出，這種整合模式讓團隊能結合三方優勢：「我們整合了作為代理的市場資訊、作為發展商的成本控制，以及作為營運商對民宿和旅遊市場的深度認知。這讓我們能為投資者創造出我們認為最好的回報。」此外，公司更成立專門的日本翻新裝修施工團隊，自行進口材料及家具，有效降低成本之餘，亦能提供迎合不同國家客戶喜好的多樣化設計。

獨資掃入大阪5幢大廈 迎接賭場機遇

東日物業創建近期最大動作，無疑是獨資現金收購大阪五幢大廈，並將全數近180個單位改裝為民宿物業。Christine形容，大規模營運能更有效控制成本，並帶來更佳的出租表現和收益，「日本旅遊業潛力巨大，我們希望透過開發民宿物業項目，帶領更多投資者參與日本旅遊業未來一路爆發的商機。」這次大型收購項目，全球發售的資金達到27億日圓，至今銷售額已達九成，故Christine補充道：「2030年賭場落成，才是旅遊業爆發起飛的真正時間點，我們認為市場仍有相當大的上升空間。」

Christine認為2030年賭場落成時，才是當地旅遊業爆發起飛的真正時間點。

她續表示，公司早於七、八年前已預見到大阪的發展潛力，所有開發項目均以民宿物業為核心，為的就是把握今年世博及2030年賭場帶來的長遠機遇。「目前，日本旅客量持續創新高，已推動民宿及酒店出租價格上漲四成。公司計劃保留部分單位作長期收租，並已成立民宿訂房平台 TYBnBBooking.com 進行營運管理，預計每年租金回報率將高達 8% - 10%。」

放眼未來 積極開拓國際市場

面對日本土地及建築成本不斷上漲，以及來自各國的競爭，東日物業創建憑藉近十三年的經驗累積，建立了強大護城河。Christine自信道：「我們團隊正嘗試運用大數據及 AI 技術，用最低的成本創造最大的收益。而多年的經驗積累更可讓我們成功控制成本，當價錢不會太貴，回報自然會提高！」

目前公司項目主要集中在大阪，同時在北海道二世古亦有已落成項目。放眼未來，Christine表示東日物業創建將繼續在大阪物色更多收購機會，擴大房源規模，以迎接2030年賭場落成的盛況。同時，她亦透露公司亦已開始邁向國際，「我們將積極留意包括東京在內的其他日本地區，以及在全球不同地方發掘更多具潛力的投資開發選項！」

東日物業在北海道二世古亦有已落成項目。

