CCL連升3周共2.3%　升穿140點水平、創去年八月初後59周新高

中原城市領先指數CCL最新報140.25點，按周升0.62%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，8月下旬美國聯儲局主席鮑威爾暗示9月或會減息，消息刺激本港樓市氣氛趨向正面。CCL連升3周共2.30%，進一步向上升穿140點水平，指數創2024年8月初後的59周新高。



她又指，落實減息後，買家入市信心轉強，有助釋放更多二手購買力，樓價升勢或可持續。CCL只要再升2.77點或1.98%，便會到達第四季目標143.02點，即2024年撤辣前的低位。

今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL近17周十二升五跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.77%，2025年樓價暫時累升1.90%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升3.97%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升3.23%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至26.70%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.88點，按周升0.18%，指數創2024年6月底後的64周新高。CCL(中小型單位)報140.51點，按周升0.44%，指數創2024年7月初後的63周新高。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.17%及2.27%。CCL(大型單位)報138.90點，按周升1.59%，指數創2025年4月底後的21周新高。

四區樓價連續2周二升二跌。九龍CCL_Mass報139.63點，按周升0.65%，指數為今年次高。港島CCL_Mass報140.75點，按周升0.07%，連升2周共2.89%，指數為今年第4高。新界東CCL_Mass報153.64點，按周跌0.12%，連跌2周共0.63%，指數仍為今年第5高。新界西CCL_Mass報129.50點，按周跌0.14%，連升2周後回軟，指數仍為今年次高。

2025年八大樓價指數計，CCL累升1.90%，CCL Mass升2.71%，CCL(中小型單位)升2.56%，CCL(大型單位)跌1.38%，港島升1.57%，九龍升4.35%，新界東升3.54%，新界西升0.89%。